Conmemoran 35 años de Heber Biotec

La Habana, 23 ene (ACN) La ceremonia central por el aniversario 35 de Heber Biotec S.A concluyó hoy en esta capital con un mensaje colectivo de unidad y proyección hacia el futuro, según destacaron directivos y fundadores de la entidad biofarmacéutica en el perfil de Facebook del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

Heber Biotec S.A. es una empresa cubana de carácter biofarmacéutico, fundada en 1991, encargada de la comercialización de los productos desarrollados por el CIGB.

Mayra Mauri Pérez, presidenta de Biocubafarma, expresó el orgullo por la trayectoria de la empresa y la conexión que mantiene con el desarrollo científico nacional.

Marta Ayala Ávila, directora general del CIGB, subrayó el vínculo entre la ciencia de excelencia y su aplicación comercial en beneficio de la salud.

Heber Biotec S.A. destaca por productos líderes de la biotecnología cubana como la crema cicatrizante Hebermin, el Heberprot-P para el tratamiento de úlceras del pie diabético, la vacuna terapéutica CIMAvax-EGF contra el cáncer de pulmón y el Heberferon para tumores cutáneos, todos reconocidos internacionalmente por su innovación y eficacia en la salud humana.

Luis Herrera Martínez, fundador del CIGB, recordó los orígenes visionarios de la institución y la importancia de mantener viva la memoria de sus primeras etapas.

Amarilys Torres, gerente general de Heber Biotec S.A, reafirmó el compromiso del equipo de continuar el legado de la empresa y fortalecer su papel en el sector biofarmacéutico.

Los organizadores señalaron que las intervenciones de los directivos no marcaron un cierre, sino un punto de partida renovado, con la mirada puesta en consolidar los resultados alcanzados y avanzar hacia nuevas metas.