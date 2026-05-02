 Bienvenidas las lluvias de mayo

La Habana, 2 may (ACN) El período lluvioso en la mayor parte de Cuba comienza este mes y se extiende hasta octubre, anunciaron especialistas del Centro del Clima, del Instituto de Meteorología

Su incremento es habitual de forma notable respecto a los meses anteriores, siendo incluso muy altos en ocasiones, añadieron en su boletín que facilitan tradicionalmente a la Agencia Cubana de Noticias.

Las precipitaciones dependen de la influencia de los sistemas migratorios de la zona tropical, tales como las ondas y las bajas tropicales, y de su interacción con sistemas de latitudes medias, especificaron.

Agregaron que se mantienen las condiciones propias del evento La Niña débil durante abril, que transitarán a neutrales en mayo, cuando mayoría de los modelos indican un aumento de las probabilidades de que su contraparte, el fenómeno El Niño, inicie su desarrollo en julio y persista hasta finales del presente año.

Consideraron que su magnitud aún es incierta, pero algunos pronósticos sugieren que podría llegar a ser fuerte, aunque otros, como el cubano, apuntan que sea en noviembre, lo cual implicaría un cambio en el impacto del comportamiento de las principales variables y en particular de la temporada ciclónica.

En general, la fiabilidad de los pronósticos aumenta una vez pasado abril, por lo que futuras actualizaciones tendrán una mayor precisión, de acuerdo con su parte especializado.

El Centro del Clima mantiene una continua vigilancia sobre este evento climatológico e informará oportunamente sobre su evolución y calcula que para mayo ocurran precipitaciones por debajo de la norma en occidente y cercanas a la media histórica en el resto del país.

Los aguaceros en la región central serán de 113,8 milímetros; en la central de 154,1 y en la oriental de 163,1, respectivamente; mientras que las temperaturas de 31,3-31,7 grados Celsius, de 31,7-31,9 y de 31,2-31,6, en ese orden.