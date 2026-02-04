Avanza ejecución en Guantánamo de parques fotovoltaicos (+ Fotos)

Guantánamo, 4 feb (ACN) Con una potencia máxima de 21.8 MWp (megavatios pico), el parque fotovoltaico El Algarrobo, situado al este de esta ciudad, avanza en su ejecución con el objetivo de incrementar la capacidad de generación eléctrica en el país y mejorar la eficiencia energética a partir de fuentes renovables.

Rafaela Sevillano Andrés, especialista principal del parque solar, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que se cuenta con el presupuesto necesario para la ejecución de este proyecto, que comenzó en febrero de 2025 y se prevé que sincronice al finalizar este mes de febrero.

Sobre las acciones que se acometen, precisó que se trabaja en el replanteo, perforación y fundición de piralotes, así como también en el montaje de las estructuras de las mesas, la instalación de los paneles, el tendido de cables, la finalización de los inversores y la construcción de la cerca perimetral.

El parque fotovoltaico El Algarrobo ocupa una extensión de 22.8 hectáreas y se compone de siete explanadas, igual cantidad de inversores, mil 638 mesas y cerca de 43 mil paneles solares, además, cuenta con una valla perimetral, un sistema de iluminación y medidas de protección como pararrayos y sistemas de comunicación que permitirán monitorar el parque en tiempo real, aseguró Sevillano Andrés.

A diferencia de otros parques, este no contará con un sistema de almacenamiento, por lo cual su aporte será principalmente durante el horario diurno, aclaró.

La construcción del parque contribuirá al cambio en la matriz energética, complementará la generación en las centrales termoeléctricas y sustituirá la producción de electricidad basada en combustibles fósiles, señaló el especialista.

Mencionó que actualmente, más de 400 trabajadores de diversas entidades están involucrados en el proyecto, incluyendo el Ministerio de la Construcción, las brigadas Emilio Daudinot y Braulio Coroneaux, Copextel, Cubiza Santiago y la Empresa de Automatización Integral.

Entre ellos se encuentran 110 inversionistas y también operarios integrales que, una vez finalizado el parque, estarán a cargo de su funcionamiento, experiencia que proviene de la construcción del parque Subestación, lo cual les permitirá familiarizarse con la estructura y los sistemas del nuevo parque.

El avance de la obra es constante; hasta el momento se colocaron 414 mesas y unos mil 209 paneles, todos orientados hacia el sur para maximizar la captación de energía solar, recalcó.

Senaidis Frómeta Matos, especialista en redes y sistemas, encargada de la calidad, señaló que después de la instalación de cada estructura se realiza una supervisión por los expertos distribuidos en las siete explanadas del parque.

En la fase final de interconexión, cada mesa solar se conectará a los tres inversores situados en el centro del complejo, lis cuales transforman la energía generada por los paneles en electricidad utilizable, que será transmitida mediante un sistema de cables hacia una subestación que conectará el parque al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), precisó Frómeta Matos.

Este proyecto forma parte del programa nacional para la instalación de mil megavatios en un periodo de dos años, junto con el parque Subestación, que tiene una potencia máxima de 21.8 MWp y sincronizó con el SEN en agosto del año pasado.

Actualmente la provincia cuenta con más de 15 MW generados mediante fuentes renovables que contribuyen al consumo eléctrico, a esto se sumará la construcción de los parques El Peral, con una capacidad de cinco MWp y un MW de acumulación; y San Pedro, con 10 MWp y dos MW de acumulación.

En el municipio de Imías también se trabaja en un parque con una potencia máxima de 2.2 MWp y se están ejecutando dos mini parques: uno en la comunidad de Los Abiertos, en Imías y otro en La Escondida de Monterruz, municipio de El Salvador, cada uno con una capacidad de 48 kW.