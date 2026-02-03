Analizan proyectos cubanos de Inteligencia Artificial en salud

La Habana, 3 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, intercambió esta semana con científicos y expertos de salud, en un encuentro donde se presentaron los primeros resultados preliminares de proyectos nacionales que aplican la Inteligencia Artificial (IA) a problemas médicos fundamentales.

Uno de los proyectos destacados fue CARDENT, enfocado en la predicción y atención de enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en Cuba desde hace más de dos décadas, destacó el sitio de la Presidencia.

La investigación, desarrollada durante dos años, es fruto de la colaboración entre el Hospital Hermanos Ameijeiras, la Universidad de La Habana, el Parque Científico Tecnológico de La Habana, entidades de BioCubaFarma como Combiomed y otras instituciones.

El Dr. C. Ernesto Estévez Rams, profesor de la Universidad de La Habana y Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, explicó que estas iniciativas buscan desarrollar tecnologías propias basadas en análisis de datos e IA, para lograr servicios médicos mejorados y tecnologías clínicas de vanguardia.

"Nuestro objetivo no es ser usuarios de tecnologías, sino desarrolladores de tecnologías propias, incluyendo la Inteligencia Artificial", subrayó.

En una presentación previa, el eminente cardiólogo Dr. C. Juan Prohías Martínez, jefe del Grupo Nacional de Cardiología, recordó el impacto de estas enfermedades, que también encabezan la mortalidad precoz en personas de 30 a 69 años.

Resaltó el potencial transformador de la IA, pese a ser una tecnología relativamente reciente, para el diagnóstico temprano, la previsión de eventos y la creación de algoritmos que permitan tratamientos médicos personalizados.

Durante el intercambio, hubo consenso en que estas tecnologías no sustituyen al especialista, pero que el dominio de la IA es hoy una necesidad para los profesionales de la salud.

El Dr. Estévez Rams detalló el impacto de la IA en la clasificación, monitoreo y modelaje de enfermedades cardiovasculares, y el trabajo para dotar al país de capacidades propias en áreas como la reconstrucción de señal y el filtrado basado en IA.

Entre las fortalezas de Cuba para avanzar en esta esfera, el científico destacó la solidez y prestigio internacional del sistema de salud, su participación en redes de colaboración y su capacidad para reunir datos relevantes, además de contar con especialistas de nivel mundial.

El uso de la IA, enfatizó, impactará positivamente en el sistema de salud y en la calidad de vida de la población, permitiendo un estadio superior en la salud preventiva, el desarrollo de nuevos dispositivos y la creación de servicios.

El Dr. Estévez Rams también insistió en la necesidad de una estrategia de formación que capacite a médicos, tecnólogos y personal de soporte en el uso de la IA, e incorpore estos elementos en los currículos de las escuelas de medicina.

En la misma reunión, la Dra. Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, informó que el canal endémico del Síndrome Febril en el país se encuentra en zona de éxito, con una disminución de casos en la última semana.

Los casos confirmados y sospechosos de Dengue y Chikungunya continúan a la baja, tendencia confirmada por modelos matemáticos presentados por el Dr. C. Raúl Guinovart Díaz, de la Universidad de La Habana.

Se destacó que se avanza en el control definitivo de la ola epidémica, aunque se exhortó a no descuidar los trabajos de control de vectores para evitar un repunte en el verano.