Alerta Ticket sobre aplicación falsa para supuesta venta de combustible

La Habana, 18 feb (ACN) La Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID), su aplicación Ticket, y la Corporación Cimex S.A. alertaron a la población desde sus redes sociales sobre la existencia de una aplicación denominada Apk Tiket, que utiliza de manera indebida la imagen oficial de la plataforma Ticket para supuestas ventas de combustible desde el exterior.

Las entidades aclararon que dicha aplicación no pertenece al sistema oficial y no guarda relación alguna con los procedimientos de Ticket, el cual no solicita pagos en divisas y opera únicamente mediante planes de suscripción en moneda nacional a través de las pasarelas EnZona y Transfermóvil.

Ticket precisó que los datos requeridos para la gestión de turnos en la venta de combustible son nombre, apellidos, carnet de identidad, correo electrónico, número de teléfono y circulación o identificación de planta eléctrica o VAP, sin incluir información financiera externa.

Se insta a los usuarios a no proporcionar datos personales ni financieros en sitios no oficiales y a alertar a familiares, amigos y colegas sobre este intento de suplantación digital.

La plataforma recomendó verificar siempre la dirección oficial https://ticket.xutil.net y mantenerse informados a través de los canales institucionales de ticket, XETID y Cimex.

Ticket, desarrollada por XETID como solución informática oficial del Estado, permite gestionar reservas de servicios en línea de manera ágil y segura, y se aplica en barberías, salones de belleza, centros recreativos, servicios de transportación, talleres, bares y restaurantes, contribuyendo a la informatización del país.