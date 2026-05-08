Actualizan planes de manejo de áreas protegidas en Ciego de Ávila (+ Fotos)

Ciego de Ávila, 8 may (ACN) La actualización de los planes de manejo de tres áreas protegidas bajo la jurisdicción de la provincia de Ciego de Ávila posibilita el ajuste de procedimientos para conservar y usar de manera sostenible valiosos recursos de la flora y la fauna en ecosistemas terrestres y marinos.

Daylon Fundora Caballero, jefe del Departamento de Recursos Naturales, Ecosistemas Priorizados y Cambio Climático, en la Subdelegación de Medio Ambiente de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Ciego de Ávila (Citma), subrayó la responsabilidad y el rigor con que se ejecuta ese proceso.

Precisó que modifican los planes de manejo de la Reserva Ecológica Centro-Oeste de Cayo Coco, el Elemento Natural Destacado Dunas de Playa Pilar y el Refugio de Vida Silvestre El Venero; además de actualizar, de conjunto con la provincia de Camagüey, el correspondiente al Parque Nacional Jardines de la Reina, cuya gestión es compartida.

Fundora Caballero puntualizó que el proceso de actualización se rige por la metodología del Centro Nacional de Áreas Protegidas y el cronograma trazado por la Dirección General de Medio Ambiente del Citma.

En cada área protegida equipos técnicos asumieron los ajustes necesarios durante el primer trimestre del año para presentar una primera versión a la delegación territorial del Citma, donde dictaminan el documento, con el objetivo de corregir probables errores hasta responder a los estándares de calidad científica.

El Decreto Ley número 83 de 2024 Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas plantea que “el Plan de manejo es el documento rector que establece y regula el desarrollo de las actividades requeridas para la conservación efectiva de los valores del patrimonio natural en un área protegida”.

Define esa normativa qué, dónde, cómo y con cuáles recursos realizar las actividades en cada área, en un periodo de trabajo de hasta 10 años, y se inserta en el marco del ordenamiento territorial.

Existen diferentes categorías de manejo y, en consecuencia, se delimitan los objetivos específicos, las formas y los métodos de administración, el régimen de protección, las acciones de conservación y utilización de los recursos manejados.

La provincia de Ciego de Ávila posee en la actualidad seis áreas protegidas, todas administradas por la Empresa Provincial de Flora y Fauna y en gran parte vinculadas al turismo de naturaleza, generador de ingresos en divisas para la economía nacional y el financiamiento de las labores de conservación.

Con la actualización de los planes de manejo se reafirma la importancia de las áreas protegidas para preservar ecosistemas clave ante los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la elevación del nivel del mar.

Estos espacios, que incluyen humedales, dunas, cayos y fondos marinos, no solo albergan especies de alto valor ecológico y cultural, sino que también sustentan servicios ambientales esenciales para las comunidades costeras y el desarrollo del turismo de naturaleza en el país.

Una correcta gestión, basada en la ciencia y el ordenamiento territorial, garantiza el equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y su uso sostenible, en beneficio de las generaciones actuales y futuras, como parte de la política ambiental cubana.