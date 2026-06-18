Proponen reforma integral de salarios en el sector presupuestado

La Habana, 18 jun (ACN) Ante la necesidad de proteger a los trabajadores que laboran en el sector presupuestado, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, propuso hoy una reforma integral de los salarios en este tipo de relación contractual.

En el escenario de la III Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, Marrero Cruz defendió la necesidad de un incremento, teniendo en cuenta las transformaciones económicas y sociales que requiere el país, así como las facilidades que se brindarán a los nuevos actores económicos, incluyendo la gestión empresarial privada.

Precisó que se propone el aumento del salario mínimo a tres mil 210 pesos cubanos (CUP), sobre el establecido en la actualidad: dos mil 100 CUP, lo cual supone un extra del 53 por ciento.

Esta decisión representa un gasto adicional de 42 mil 500 millones de CUP que serán cubiertos por el presupuesto del Estado, al tiempo que supone una actualización de todos los tipos de escalas salariales; enfatizando que ningún trabajador en el país podrá percibir un pago inferior al ingreso mínimo sin distinción entre sectores.

Como otras modificaciones complementarias, se suprime, dijo, la aprobación administrativa para el pluriempleo en los sectores técnicos y profesionales, con las características propias de cada esfera.

Las estrategias contemplan, también, los incentivos para retener al personal profesional cualificado, con especial interés en los jóvenes, y la aprobación de fondos costeados por entidades interesadas, para el pago a jóvenes desvinculados del empleo y el estudio que estén haciendo cursos de capacitación para incorporarse a la actividad laboral.

Se faculta a los empleadores para establecer acuerdos para la concertación de jornadas laborales reducidas y sus pagos correspondientes, y la realización de otras actividades internas remuneradas por parte de los profesionales del sector, añadió.