 Premiaron a jóvenes por soluciones de innovación en Holguín

Holguín, 6 jul (ACN) Con la premiación a seis jóvenes estudiantes por tres soluciones innovadoras, sostenibles y tecnológicas aplicables al sector de materiales de la construcción, concluyó la primera edición del Hackathon Circular CreLab 2026.

Impulsado por la Universidad de Holguín (UHo) y la Empresa de Materiales de la Construcción (Médano), el certamen reunió a estudiantes de Ingeniería Civil, Mecánica, Informática e Industrial, quienes presentaron proyectos orientados a mejorar la productividad, la gestión y la logística del sector, informó a la ACN Yudelkis Salcedo Fernández, directora técnica y de desarrollo de la entidad.

En un contexto complejo para la fabricación de insumos, las propuestas debían atender aspectos de economía circular, gestión ambiental territorial e impulso a la exportación, criterios que se valoraron entre los seis equipos multidisciplinarios participantes.

El máximo premio fue para Carlos Barnés Infante y Raúl Sánchez Montero, alumnos de Informática y Mecánica, respectivamente, por Aigis, un sistema inteligente orientado a la gestión de procesos empresariales y la planificación de recursos, explicó.

Aigis integra un estudio de mercado digital mediante análisis de sentimiento en redes sociales y sitios web con el objetivo de predecir precios, además de valorar automáticamente el potencial de reutilización de residuos y productos ociosos, señaló.

Otras iniciativas premiadas incluyeron Médano Circular, una plataforma que convierte residuos en recursos mediante inteligencia artificial y geolocalización, y un diseño de ecosistema semindustrial enfocado en la producción de cal viva destinada al mortero Cero Cemento (Cerocem), fabricado por la entidad holguinera.

Salcedo Fernández comentó que en la selección de ganadores se consideraron la originalidad, la factibilidad de implementación, el impacto sostenible y la interdisciplinariedad de las propuestas, ya que sus resultados pueden emplearse en la mejora del funcionamiento de la industria.

Agregó que el evento estrechó el vínculo entre academia y empresa, y constituyó un espacio colaborativo que evidencia el potencial del trabajo multidisciplinario en el abordaje de problemáticas territoriales.

La competencia contó con el coauspicio del Parque Científico Tecnológico Industrial de Holguín y la colaboración del proyecto internacional InnoLabs, que promueve laboratorios de innovación y emprendimiento en la educación superior de Ecuador y Cuba.

En la isla, InnoLabs está representado por la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), la Universidad de Cienfuegos y la UHo, instituciones que impulsan la transferencia tecnológica, fortalecen competencias emprendedoras y mejoran la inserción laboral del estudiantado.