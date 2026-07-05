Instalan sistemas fotovoltaicos en centrales telefónicas de Pinar del Río

La Habana, 5 jul (ACN) Nuevos sistemas fotovoltaicos garantizarán la vitalidad de las centrales telefónicas de todas las cabeceras municipales de Pinar del Río, según informó a la prensa Manuel Milián Villar, director territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

El directivo precisó que ya se concluyó el montaje en ocho centrales y que se trabaja en las de Viñales, Sandino y el reparto Hermanos Cruz, en la capital provincial, con el propósito de que todas estén en servicio antes del 26 de julio.

Los sistemas instalados poseen distintas dimensiones según los requerimientos técnicos de cada lugar, con potencias de 10, 30, 50 y hasta 100 kilowatts, lo que permitirá mejorar de manera significativa la telefonía fija en el territorio, que abarca más de 50 mil servicios.

Milián explicó que también habrá un impacto en la telefonía celular, aunque más moderado, y recordó que la provincia llegó a tener incomunicadas nueve de las 11 cabeceras municipales debido a la situación del Sistema Electroenergético Nacional y las restricciones de combustible.

Antes de esta inversión, Pinar del Río había recibido un donativo de 18 sistemas fotovoltaicos de dos kilowatts (kW) de potencia, procedentes de China, ubicados en gabinetes telefónicos de cuatro municipios y pequeñas centrales de bajo consumo.

Pobladores del Consejo Popular "10 de Octubre", en la ciudad de Pinar del Río, y de la comunidad de Calderón, en San Juan y Martínez, adquirieron y donaron sistemas fotovoltaicos para respaldar energéticamente los gabinetes telefónicos locales.

Con estas acciones se ha logrado atenuar los efectos del cerco económico, comercial y financiero impulsado por el gobierno de los Estados Unidos y avanzar en un proceso gradual de recuperación de las telecomunicaciones en la demarcación.