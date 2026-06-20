 Gran Caribe acercará a las comunidades sus propuestas veraniegas

La Habana, 20 jun (ACN) El grupo Gran Caribe desarrolló este sábado su primera feria promocional para el verano, en esta ciudad, y acercará a las comunidades sus propuestas, además que ofrece la posibilidad de reservas online en www.grancaribehotels.cu

Josjady Ferrer García, vicepresidente comercial de la cadena hotelera, explicó en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias que hoy en el emblemático hotel Capri, del Vedado capitalino, confluyeron receptivos y hoteleros con ofertas novedosas dirigidas al mercado interno.

Comentó el directivo que no solo se quedarán en la capital, el proyecto incluye trasladar a las provincias vecinas de Artemisa y Mayabeque las novedades que incluyen comercialización de excursiones y alojamiento tanto en moneda nacional como en divisas.

Ferrer García anunció que por primera vez en una feria comercial del Ministerio del Turismo participa Cubadeportes S.A como una agencia de viajes nacional con la promoción de paquetes intencionados a los principales eventos que tendrán lugar en Varadero y en La Habana.

Las ofertas de Cubadeportes para el público nacional y extranjero incluyen transportación, alojamiento y participación en los eventos deportivos, informó Josjady.

A pesar del contexto actual que vive Cuba, Gran Caribe como Cubanacán, Islazul y el Campismo Popular proponen opciones que van desde las más económicas, hasta las de más alta gama en ambas monedas.

Otra de las opciones que propone el grupo es la posibilidad de disfrutar desde sus instalaciones del campeonato mundial de fútbol, iniciativa que gana por estos días gran aceptación.