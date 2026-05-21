Energía renovable sostiene producción empresarial en Holguín

Holguín, 21 may (ACN) El cambio hacia energías renovables sostiene los niveles productivos de la Empresa de Recuperación de Materias Primas (ERMP) de Holguín como parte de una estrategia alineada con las políticas de transformación de la matriz energética en el país.

En el contexto de la reforma, la entidad incrementa la recogida, clasificación y traslado de los desechos reciclables del territorio, en un proceso que sustituye el uso de combustibles fósiles por energías limpias mediante triciclos eléctricos.

Yulio Feria Tamayo, director adjunto de la entidad, informó a la ACN que los triciclos laboran alrededor de 10 horas en las Unidades Empresariales de Base de cada municipio, con una recuperación estimada de 800 kilogramos diarios de desechos.

Enfocada en el mantenimiento de la producción industrial, la entidad priorizó el aseguramiento eléctrico a través de la instalación de paneles solares que permiten la autonomía de los vehículos, los procesos de prensado y otros equipos.

Feria Tamayo argumentó que la empresa posee 60 paneles solares instalados con una generación de 50 kilovatios, sistema ubicado en todas las unidades de base del territorio provincial, mecanismo que alimenta también las oficinas administrativas.

En medio de las limitaciones energéticas actuales, la iniciativa busca un cambio en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables con la finalidad de acercar los servicios de recuperación de residuos a las comunidades y reducir la dependencia de la red eléctrica nacional.

La ERMP, fundada el 7 de noviembre de 1961, pertenece al Grupo Empresarial de Reciclaje y ratifica su compromiso social mediante proyectos de recolección que aportan recursos considerables a la economía y sustituyen importaciones.