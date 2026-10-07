Empresa agroindustrial Enrique Troncoso alineada con las transformaciones

Pinar del Río, 7 oct (ACN) Dotada de moderna tecnología, la empresa agroindustrial Enrique Troncoso se encuentra alineada con las transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba, en busca de mayores producciones, sitio que visitó hoy Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República.

Allí conoció que la entidad cuenta con unas 11 mil hectáreas (ha) de las cuales alrededor de cuatro mil se encuentran ociosas, pero ya existen 107 expedientes en trámite para la entrega de tierras; proceso que se agiliza, según explicó Jesús María Germán Suárez, director de la empresa.

Sometida a un proceso inversionista por parte del Grupo Empresarial Tabacuba, que aún no concluye, la industria se revitaliza y da pasos positivos en la producción de pastas, mermeladas, néctares y jugos, con ganancias de un millón de pesos diarios por ventas a la población y a centros de Tabacuba, lo cual habla en favor de la calidad de sus renglones.

La “Enrique Troncoso” atiende a 229 productores de tomate para asegurar la campaña que debe comenzar a finales de diciembre, con unas 300 ha potenciadas por el Grupo Empresarial para el expendio del paquete tecnológico (fertilizantes e insumos).

Realizamos los contratos campesino a campesino en pos de mayor compromiso y no deben existir problemas con las cuatro mil 500 toneladas de tomate previstas para la industria, apuntó Germán Suárez.

En su recorrido, acompañado por las máximas autoridades de la provincia, el integrante del Buró Político se interesó por el sistema de pago a los trabajadores, los procesos productivos y la planta de tratamiento de agua que próximamente culminará su montaje.

Sobre esa tecnología, el director de la entidad aseveró que aportará cuatro mil litros de agua tratada en una hora y la industria solo demanda 600, por lo que la población podrá comprar la restante a precios módicos.

Asimismo, la empresa tiene intenciones de negocios con actores económicos no estatales de cara a nuevas líneas y el suministro de combustible.

El Vicepresidente también chequeó la marcha de programas alimentarios en Vueltabajo, con énfasis en el de granos por su importancia para la mesa del cubano.

Conoció que la producción arrocera ha enfrentado problemas vinculados al abastecimiento de combustibles y de agua, así como a la situación energética del país, por lo que llamó a prestarle mayor atención.

Los encadenamientos con actores económicos estatales y no estatales han permitido sostener renglones de empresas del Ministerio de la Industria Alimentaria, como es el caso de la de productos lácteos y confiterías y la de conservas de vegetales La Conchita, experiencias por las que también indagó Valdés Mesa.

Este martes visitó la empresa pesquera industrial La Coloma, que cuenta con tres asociaciones gracias a las transformaciones económicas y sociales, las cuales repercutirán en el incremento de producciones.