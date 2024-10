El pueblo tiene que sentir los resultados, expresó Marrero Cruz

Guantánamo, 17 oct (ACN) En Guantánamo se aprecian resultados en la implementación de las proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, pero el pueblo tiene que sentirlo, valoró hoy Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Ministro de la República, en el Consejo de Gobierno Extraordinario para evaluar la marcha de ese proceso.

La provincia avanza, pero aún no es suficiente, por eso debemos seguir analizando qué más se puede hacer en los municipios para satisfacer las demandas de la población, enfatizó Marrero Cruz en la primera de las reuniones de este tipo que acontecerán en todo el país, acompañado por un equipo de trabajo que integran ministros, vice ministros, presidentes de Institutos y otros funcionarios de Gobierno.

Alis Azahares Torreblanca, gobernadora de Guantánamo, refirió en su informe que para la implementación de las proyecciones se estableció un sistema de trabajo que fortalece el vínculo entre las estructuras provinciales y municipales, con visitas mensuales a estos, el seguimiento a los programas económicos y la evaluación diaria de los temas que más afectan a la población, en estrecho vínculo con el PCC.

Como resultado, se identificaron distorsiones como la insuficiente preparación de cuadros y funcionarios para el cumplimiento de sus funciones, fluctuación de la fuerza de trabajo hacia el sector no estatal y fuera de la provincia, la producción de alimentos no logra el incremento necesario para satisfacer la demanda y no se recupera la producción azucarera, indicó.

Añadió que no se logran mecanismos eficientes de control de los precios, la incorporación de formas de gestión no estatal a las diferentes actividades se concentra en la comercialización y no en el sector productivo, y no se contienen ni reducen el delito, la corrupción e ilegalidades y las indisciplinas sociales.

No se alcanza el incremento y diversificación necesaria de las exportaciones, pero en valores la provincia sobrecumple ese indicador en un 20 por ciento, favorecida por los altos precios en el mercado del cacao, la miel de abeja, angula, carbón y café, y se incorporaron dos nuevos productos no planificados, el mango y el tamarindo.

Destacó positivamente que en el proceso de fortalecimiento de los presupuestos provinciales y municipales, como resultado de las acciones desarrolladas se reduce el déficit fiscal de 259 millones 953 mil 800 pesos, en el camino de conseguir el superávit que ya muestran 54 municipios del país.

Marrero Cruz llamó la atención sobre los más de cinco mil subdeclarantes de impuestos y contribuciones identificados, de ellos 43 Mipymes, lo cual es una señal de posible evasión fiscal.

Seguir buscando fuentes de financiamiento en divisa mediante proyectos de colaboración y de desarrollo local y lograr la contratación del ciento por ciento de los productores agrícolas, hoy al 62 por ciento, lo cual se traduciría en más alimentos para el pueblo, estuvieron entre los señalamientos del Ministerio de Economía y Planificación.

Martha Elena Feito Cabrera, titular de Trabajo y Seguridad Social, llamó a una mayor preparación de los trabajadores sociales, alertó sobre el incremento de embarazos en niñas y adolescentes y sus negativas consecuencias, la atención a gestantes, e instó a la creación de empleos que favorezcan a madres con tres hijos o más.

Es un imperativo el completamiento de las plantillas y cargos en la administración provincial y municipal para la dirección de los procesos que vive el país, subrayó Nancy Acosta Hernández, jefa de la Dirección de Atención a las Administraciones Locales del Poder Popular en el Consejo de Ministros.

Las proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía transversaliza todo, lo económico y social, reflexionó el Primer Ministro, son el hilo conductor del trabajo del gobierno.

Comentó que la economía de guerra que vive el país requiere de pensamientos diferentes, no se puede pensar que no es posible avanzar y no se debe mezclar lo objetivo con lo subjetivo, sin todos los recursos, se puede producir más.

Dijo que se ha avanzado, pero es fundamental implementar más iniciativas en función de responder a los problemas del pueblo, a partir de las potencialidades locales que restan por explotar.