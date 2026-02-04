El comercio villaclareño y su aporte entre luces y sombras (+ Fotos)

Santa Clara, 4 feb (ACN) En el año del centenario de Fidel y del aniversario 65 de la creación del Comercio Interior, Villa Clara escribe un capítulo peculiar en su historia, pues alcanzó el percápita más alto del país al cierre de 2025 a pesar de las carencias acentuadas por el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba.

La celebración del Día del Trabajador del sector en la central geografía no fue hoy solo un acto protocolar, sino el reconocimiento a una batalla cotidiana librada en los mostradores y las cocinas estatales del territorio.

Aunque la sede del homenaje se ganó por méritos evidentes, el relato presentado entre discursos y condecoraciones estuvo tejido tanto de logros excepcionales como de dificultades profundas en un escenario que no podía ser más simbólico: la Cabaña de Trabajo del Comandante en Jefe Fidel Castro en Villa Clara.

Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior, trazó con absoluta nitidez el paisaje de contrates.

Villa Clara obtuvo condición de destacada a pesar de todas las insatisfacciones asociadas a obstáculos constantes como la falta de corriente, el déficit en el abasto de agua y el combustible, y la carencia de alimentos, afirmó a la prensa.

No logramos completar el abastecimiento de alimentos, ni acercarnos a los índices de 2024, ni siquiera con un producto tan vital como el arroz; de hecho, cumplimos solo con la distribución hasta el mes de agosto y no completamos todo lo del 2025, dijo.

Sin embargo, señaló que, en medio de ese panorama austero, brilló un indicador elocuente, porque Villa Clara no obtuvo 100 puntos en la emulación, pero fue la provincia más integral del archipiélago.

Este territorio no solo cumplió la circulación mercantil, sino que tiene el percápita más alto del país, lo que significa que el comercio estatal de Villa Clara dio las mayores ofertas a la población en 2025; eso es digno de destacar y este resultado se erige como el núcleo del reconocimiento de hoy, aseguró.

¿Cómo se alcanzó este resultado en un escenario de desabastecimiento? La ministra reveló la clave: la inventiva local.

Del balance anual nacional, constató, no se le respaldó a Villa Clara ni el 30 por ciento de la circulación mercantil que corresponde al nivel superior; sin embargo, la provincia logró suplir esas carencias con iniciativas propias desde los municipios y las estrategias locales; un esfuerzo que, citando al presidente cubano, la funcionaria describió como un proceso de ir "quitándole un pedacito al problema para poco a poco dar soluciones al pueblo".

Mirando al futuro, Díaz Velázquez destacó el avance estratégico, pues Villa Clara avanzó en la transición energética del comercio y en 2026 se propone cubrir en los 13 municipios la sostenibilidad energética de los establecimientos de la gastronomía más emblemáticos.

La ceremonia fue presidida, además de por la ministra, por Yudi Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefa de Atención a los Servicios, así como por las máximas autoridades en Villa Clara: Susely Morfa, primera secretaria del Comité Provincial, y Milaxy Yanet Sánchez, presidenta del Gobierno.

En el acto, se entregó la medalla Fernando Chenard Piña a un grupo de trabajadores con más de 20 años de servicio, y la placa conmemorativa del 65 aniversario del Ministerio a instituciones emblemáticas como el Complejo Somos Jóvenes y la Dirección de Comercio en Santa Clara.

En un gesto de reconocimiento al apoyo internacional, Digna Morales, directora del Grupo Empresarial del Comercio en Villa Clara, entregó un estímulo a Miosotys de la Caridad Paralelo, directora de Relaciones Exteriores del gobierno de Canarias, por su apoyo al programa de atención a la familia.

Finalmente, las autoridades provinciales concedieron un reconocimiento especial a la Heroína del Trabajo Digna Morales.

La historia del comercio y la gastronomía en Villa Clara tiene raíces profundas, más allá de las estadísticas, pues Santa Clara, su capital, ha sido por décadas un cruce de caminos en el centro de la isla, lo que forjó una cultura de servicio y acogida.

Sus mercados, cafeterías y restaurantes, algunos con décadas de existencia, son parte del paisaje urbano y de la memoria afectiva de los villaclareños.

El emblemático Complejo Somos Jóvenes, reconocido en este acto, es solo un ejemplo de esa tradición que hoy se intenta sostener y renovar frente a desafíos sin precedentes, manteniendo viva la vocación de servir a la población desde un lugar que guarda la memoria del trabajo del líder de la Revolución.