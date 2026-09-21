Anuncia Cámara de Comercio taller sobre exportación e importación

ACN / Fotos: Facebook Cámara de Comercio de la República de Cuba

La Habana, 21 sep (ACN) La Cámara de Comercio de la República de Cuba, en coordinación con el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, convocó a través de su perfil en la red social Facebook a un taller práctico sobre exportación e importación dirigido a mipymes y actores privados de la economía.

El encuentro se celebrará el 1 de octubre en el Hotel Nacional de Cuba, entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., y contará con especialistas que explicarán vías, requisitos y responsabilidades vinculadas a las operaciones comerciales internacionales.

Según la institución, los participantes recibirán información sobre el marco regulatorio vigente y buenas prácticas de negociación, con el propósito de fortalecer la gestión empresarial en el comercio exterior.

La Cámara precisó que los interesados deberán completar un formulario de inscripción previa, dado que los cupos son limitados.

Paralelamente, la entidad informó que gestiona la participación de empresas cubanas en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE 2026), prevista para noviembre próximo en Shanghái, considerada el evento multilateral más relevante del mercado asiático.

El proceso de inscripción para asistir a la cita internacional cerrará el 25 de septiembre, y entre los requisitos figuran pertenecer al sector privado, demostrar capacidad exportadora y disponer de presupuesto propio para la participación.

La Cámara de Comercio indicó que las solicitudes pueden realizarse a través del correo electrónico eventos@camaracuba.cu o mediante el teléfono +53 52160525.