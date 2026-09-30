Ejecutan montaje de paneles en parque fotovoltaico Lesca en Camagüey (+Fotos)

Camagüey, 30 sep (ACN) Como continuidad de las inversiones del sector hacia la transformación de la matriz energética, la Empresa Eléctrica de Camagüey comenzó los trabajos de montaje de los paneles en el parque fotovoltaico Lesca, de 2,2 megawatts (MW) de capacidad, ubicado en el norteño municipio de Sierra de Cubitas, cuya ejecución estaba detenida por la no llegada de recursos indispensables en su constitución.

Este emplazamiento pertenece a otro programa de 100 MW, en colaboración con la República Popular China, iniciado anteriormente en el territorio; se aprovechó la existencia de la infraestructura, aunque fue necesario realizar algunos cambios de proyectos desde el punto de vista de la tecnología.

Rolando González Rodríguez, director de inversiones de la Empresa Eléctrica de Camagüey, puntualizó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que a partir del arribo reciente de recursos como paneles, parte de la cablería, entre otros, se iniciaron las labores en esa central fotovoltaica.

El sector en la provincia también continúa las faenas en el parque fotovoltaico Guáimaro 2, de cinco MW, con uno de acumulación, situado en las afueras (al Este) de la cabecera del municipio más oriental de la región camagüeyana, que se estima que el próximo mes de octubre comience a entregar energía al sistema eléctrico nacional (SEN), según aseguró González Rodríguez.

De tecnología china, la instalación aportará en un primer momento al SEN unos dos MW, durante el horario de mayor radiación, y la posibilidad de acumulación le permitirá sumar energía al sistema de manera estable.

El segundo parque solar que dispondrá Guáimaro en su territorio, una vez terminado en su totalidad contará con dos inversores, de 2,5 MW cada uno.

Expertos en el tema manifestaron a la ACN que esta es la primera central fotovoltaica de la provincia que tendrá paneles bifaciales, con la posibilidad de generar por arriba y por debajo.

De forma paralela, la Empresa Eléctrica de Camagüey desarrolla el proceso de preparación de los operadores que atenderán el nuevo centro de cara al inicio de su funcionamiento.

Las inversiones del ramo en marcha incluyen al parque Ortigal, en el municipio de Florida, de 21,8 MW de capacidad de generación, el tercero de ese tipo que albergará la extensa demarcación.