Pinar del Río, 17 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, insistió hoy en Pinar del Río en que sin la participación del pueblo será imposible implementar las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país.

Las transformaciones no se resuelven con inercia ni burocracia, sino trabajando, innovando y con la participación y el control popular, sobre todo a nivel comunitario, esa estructura que tenemos en la zona de defensa, ahora activada, y desde ahí podemos promover todo, dijo en encuentro que forma parte del sistema de trabajo del Partido para chequear e impulsar la ejecución de esas medidas.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, enfatizó en la necesidad de potenciar la economía para avanzar también en lo social; el Partido tiene que controlar y chequear, con una proyección desde sus estructuras, refirió.

Díaz-Canel aseveró que 172 transformaciones ya cuentan con toda la metodología y apoyo jurídico, pero desde los territorios y el sector empresarial existe autonomía para la búsqueda de alternativas de financiamiento para producir, lograr encadenamientos y exportar sin esperar orientaciones centralizadas.

Destacó, asimismo, que la totalidad de las entidades estatales y no estatales tienen que asumir su responsabilidad social, y los organismos e instituciones deben revisar su sistema de atención a la población, con mayor sensibilidad y rapidez, una de las lecciones emanadas del programa Criterio Compartido, de Radio Rebelde.

Durante su visita de trabajo a la provincia, el jefe de Estado llegó a la empresa agroindustrial Enrique Troncoso, que revitaliza sus producciones tras un millonario proceso inversionista, y de cara a garantizar la materia prima para la campaña de tomate.

En ese sentido, Jesús Germán Suárez, director de la entidad perteneciente al Grupo Empresarial Tabacuba, explicó que sostienen contratos con 23 cooperativas y trabajan de conjunto con 229 productores; además, atienden a mil 300 usufructuarios vinculados directamente, y a dos unidades estatales.

Como parte del esquema de trabajo, asociado a las transformaciones, han entregado a los productores el fertilizante, los herbicidas y los pesticidas necesarios, y el 50 por ciento del combustible requerido para la contienda de tomate, en la cual proyectan procesar unas cuatro mil 500 toneladas, sin descuidar el mango y la guayaba.

Hemos podido eliminar las interrupciones laborales; aquellos trabajadores que anteriormente iban a sus casas por tres meses ahora tendrán la materia prima asegurada para laborar de manera ininterrumpida durante todo el año, detalló el directivo.

Indagó Díaz-Canel por los sistemas de pago, la tecnología instalada, las ventas y la búsqueda de alternativas para el suministro estable de electricidad en el futuro.

También conoció de la experiencia de Alexander Rodríguez Lima que, en la finca Vista Alegre, del municipio de Consolación del Sur, crece en áreas y variedad de cultivos, y recientemente adquirió nuevas tierras en usufructo gracias a las transformaciones económicas y sociales.

Ingeniero agrónomo, tiene en la guayaba su principal producción, aunque también cuenta con otros frutales, cultivos varios, unas 20 mil gallinas para el consumo de su fuerza de trabajo, porcicultura y el año pasado incursionó en el tabaco.

Su finca, asociada a la empresa agroindustrial Enrique Troncoso, asumirá en esta campaña tabacalera la siembra de 13 hectáreas del más importante rubro exportable de la agricultura cubana.

Esta es la agricultura que hace falta, aquí se ve el éxito, aseguró el Primer Secretario del Comité Central del PCC.