Celebra Hilandería de Gibara 65 años de fundada por el Che

Holguín, 21 may (ACN) La Empresa Hilandería Inejiro Asanuma (Gihilan), ubicada en el municipio de Gibara, celebra hoy su aniversario 65 de fundada por Ernesto Che Guevara, con una gestión basada en la innovación, el cuidado ambiental y la diversificación productiva.

Duniet Bruceta Leyva, director de la institución, informó a la ACN que la entidad es una de las primeras obras fabriles ejecutadas por la Revolución cubana en la también conocida como Villa Blanca de los Cangrejos y constituye el primer eslabón de la cadena textil en el país, al fabricar hilos de algodón cardados y peinados que luego se transforman en tejidos planos y de punto.

En la actualidad, Gihilan arriba a la celebración con resultados económicos y financieros favorables, a pesar del complejo contexto nacional y el recrudecimiento de las medidas externas impuestas por Estados Unidos; logros que son fruto de la creatividad y capacidad de respuesta del colectivo, que mantiene la vitalidad apostando por la diversificación, explicó.

Más allá del proceso de hilado, la empresa cuenta con talleres alternativos que sostienen su operatividad, entre los que destaca el de confección textil, productor de artículos de alta demanda como sábanas, toallas y módulos para embarazadas, brindando soluciones directas a la población, comentó.

Bruceta Leyva señaló que también implementan modelos de economía circular en beneficio del medioambiente del costero municipio, mediante un taller de plásticos donde fabrican insumos como tubos, conos para hilo y recipientes de diversas medidas, reciclando casi la totalidad de los residuos generados.

Además agregó que se mantienen activas las áreas utilizadas en la manufactura de colchones; la de manualidades, especializada en hamacas artesanales; y la de frazadas de piso, que suplen necesidades del hogar cubano mediante encadenamientos comerciales con nuevos actores económicos para la adquisición de materias primas.

La Hilandería Inejiro Asanuma, fundada el 21 de mayo de 1961, tiene como pilares fundamentales la modernización tecnológica y la actividad innovadora, destacándose en la industria textil de Cuba por la vanguardia, calidad y volumen de sus producciones.