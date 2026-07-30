Aportan cifra millonaria innovadores y racionalizadores en Camagüey

Camagüey, 30 jul (ACN) En las complejas condiciones que enfrenta el país, 10 trabajos ha insertado la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) S.A. de Camagüey en el libro de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), con un aporte económico de más de 20 millones de pesos, afirmó Yoan Fonseca Álvarez, jefe de Operaciones de la Red en la citada entidad.

Ese resultado, precisó, demuestra la voluntad de los trabajadores del sector, en especial de los jóvenes, de ofrecer soluciones y propuestas que impacten en la calidad de los servicios en medio de la actual contingencia electroenergética.

Muestra de ese compromiso, señaló Fonseca Álvarez, lo constituye el Fórum Provincial de Ciencia y Técnica 2026, donde se presentaron más de 20 ponencias con la participación de una treintena de autores.

Al referirse a la importancia de los trabajos expuestos, destacó que algunos abordan el cambio de la matriz energética, lo que ha permitido extender las horas de servicio en siete municipios, mientras que otros están enfocados en el fortalecimiento de la red de telecomunicaciones a la cual se le han realizado mejoras y modificaciones.

Insistió, a su vez, en que la recuperación de partes, piezas y accesorios constituyó otra de las temáticas reflejadas por los innovadores y racionalizadores de la empresa, a partir de la carencia de recursos que afecta al ámbito de las telecomunicaciones en Camagüey.

Durante la jornada de premiaciones del evento, Leonardo Lázaro Varona Tabares, administrador de la Red, alcanzó Relevante por la presentación de una plataforma para la gestión de eventos y la seguridad de la información.

Ese soporte digital, dijo, impulsa el desarrollo de tecnologías de ciberinteligencia y el empleo de ciertos algoritmos de aprendizaje automático que influyen en una prestación más eficiente de los servicios.

Con una ponencia dirigida a la realización de pruebas de verificación de los sitios, resultó Destacada Amanda Esther Conde Baños, especialista C en Telemática de la Unidad de Tráfico y Optimización.

Se trata, comentó, de una herramienta de capacitación que se extiende a los diferentes municipios para mejorar el quehacer de técnicos y reparadores.

Actualmente ETECSA en Camagüey se distingue por la consagración de los más de 300 afiliados a la ANIR, lo que ratifica la disposición de buscar soluciones y propuestas novedosas en tiempos tan difíciles para la nación, acotó Fonseca Álvarez.