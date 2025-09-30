Aboga Cuba por un modelo comunitario desde el turismo rural

La Habana, 30 sep (ACN) El X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, inaugurado hoy en el Jardín Botánico Nacional, de esta capital, reafirmará en presencia de 22 naciones del mundo el compromiso de Cuba con un modelo comunitario sostenible, inclusivo y resiliente.

Yamily Aldama, viceministra de Turismo de la mayor de las Antillas, reconoció que la cita nos convoca bajo la convicción de que el turismo rural es una vía poderosa para revitalizar territorios, preservar identidades y generar oportunidades dignas a las comunidades.

En un mundo que enfrenta desafíos ambientales, sociales y económicos sin precedentes, el turismo rural emerge como una respuesta inteligente y humana para reconectar con la tierra, valorar el saber ancestral y fomentar economías circulares en respeto a los ritmos de la naturaleza y las aspiraciones de las personas, señaló.

Puntualizó en la capacidad del evento de concebir al turismo rural como una herramienta de empoderamiento comunitario y no solamente una actividad económica.

Aldama destacó que la cita contará con un programa científico diseñado para abordar temas como la digitalización del turismo rural, la inteligencia artificial aplicada a la promoción territorial, la formación de capacidades locales y el uso de datos para la toma de decisiones estratégicas donde investigadores, profesionales y líderes comunitarios compartirán sus conocimientos y experiencias enriqueciendo el diálogo iberoamericano.

La viceministra resaltó que la participación de múltiples países confirma que el encuentro es también un espacio de integración regional a favor de un futuro común.

Humberto López-Tirone, presidente del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur), enfatizó en que esta décima edición es una oportunidad que se venía hilvanando con anterioridad.

Para Iberoautur, es importante levantar la voz en defensa de los territorios rurales y de la oferta existente en América Latina en ese sentido, apuntó.

Se ofreció, además, la conferencia magistral “Concepto, producto e impacto del Turismo Rural y el Agroturismo en el desarrollo comunitario sostenible”, a cargo de Humberto Thomé Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo Rural

La jornada inaugural estuvo amenizada por reconocidos exponentes de la décima campesina en el archipiélago, en presencia de diferentes autoridades políticas y del gobierno.

El X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural se extenderá hasta el venidero 5 de octubre en la región Occidental del país y estará encaminado a impulsar el diálogo intersectorial, visibilizar buenas prácticas, facilitar acuerdos de cooperación y promover la valorización del patrimonio natural y cultural de las comunidades rurales.