Discóbola Silinda Morales gana bronce para Cuba en Tokio 2025

La Habana, 14 sep (ACN) Una agradable sorpresa protagonizó hoy la cubana Silinda O. Morales al agenciarse una medalla de bronce en el lanzamiento del disco, en el evento correspondiente a la edición 20 del Campeonato Mundial de Atletismo, con sede en Tokio, Japón.

Morales, de 25 años de edad, envió hasta los 67.25 metros el implemento para, de esta forma, superar con creces su anterior tope personal de 65.80 m y solo quedar a la saga de la archifavorita estadounidense Valarie Allman (69.49) y la representante de Países Bajos Jorinde Van Klinken (67.50).

La prueba, de un elevadísimo nivel de calidad, deparó el cuarto puesto para la sueca Vanessa Kamga (66.61) y el quinto escaño para la reconocida croata Sandra Elkasevic (65.82), mientras otras tres deportistas superaron la barrera de los 65 metros.

Con esta medalla Cuba, que asistió con 17 atletas a la cita planetaria en la nación asiática, se ratificó en el puesto ocho del medallero histórico por naciones en estas lides con 22 de oro, 25 de plata y 17 de bronce, listado que encabeza Estados Unidos (194-135-114).