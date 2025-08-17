Bronce y quinto podio para dúo playero Díaz-Alayo en Liga Rusa

La Habana, 17 ago (ACN) El dúo cubano de Noslen Díaz-Jorge Luis Alayo conquistó hoy la medalla de bronce y quinto podio en la Liga Rusa de voleibol de playa, al derrotar 2-0 a la dupla Myskiv-Sivolap en la etapa de Novy Urengoy.

Según el periodista Luis Izquierdo, de la emisora Radio Rebelde, los cubanos vencieron con parciales de 21-17 y 21-15.

Luego de caer este sábado 0-2 (17-21 y 14-21) en la semifinal ante los bielorrusos Petrushko-Dedkovi, los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño demostraron su condición de favoritos y merecieron la esperada victoria.

El tándem cubano avanzó directo a los cuartos de final, instancia en la que aventajaron 2-0 (21-19 y 21-10) al binomio Academia dos, integrado por Kanunikov-Chuprinov.

Anteriormente ganaron, este viernes, 2-0 (21-12 y 21-13) y 2-1 (17-21, 21-17 y 22-13) al Academia uno de Pachenko-Bakhuar y Academia tres compuesto por Shekunov-Aksenov, respectivamente.

El propósito de Noslen-Alayo era conseguir el cuarto título, lo que no pudo ser, pero lograron su quinto podio en igual número de segmentos.

Los olímpicos caribeños en París 2024 e integrantes de la principal pareja de Cuba ganaron en las tres anteriores etapas los metales de oro en Moscú, Barnaul y la isla de Sajalín, mientras que obtuvieron el de plata en San Petersburgo, donde sufrieron su primer revés.

Los pupilos de Cutiño fueron invitados para participar en seis fases de la liga rusa y después se reincorporarán a etapas del circuito mundial, en el Élite 16 de Hamburgo, Alemania, previsto para efectuarse del 27 al 31 de agosto.

El mejor desempeño de los cubanos en el periplo del orbe hasta el momento es el metal dorado conseguido en el torneo Élite 16 de Quintana Roo, donde alcanzaron mil 200 puntos para el ranking mundial, su objetivo principal en el comienzo de presente ciclo olímpico con cierre en la cita bajo los cinco aros de Los Ángeles 2028.

Tienen también previsto competir en el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, del 14 al 23 de noviembre próximo, a donde deben llegar con un buen lugar en el ranking mundial y con el suficiente fogueo.