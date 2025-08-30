Abanderado equipo Cuba sub-15 de béisbol

Pinar del Río, 30 ago (ACN) El equipo de béisbol que representará a Cuba en el Campeonato Panamericano sub-15, con sede en República Dominicana del 6 al 11 de septiembre, fue abanderado hoy en Pinar del Río.

Las glorias deportivas Luis Giraldo Casanova y Juan Carlos Linares portaron la enseña nacional que Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria del PCC en la provincia, y Eumelín González Sánchez, gobernador de Vueltabajo, entregaron al capitán Miguel Alejandro Chirino, escoltado por Pedro de Jesús Castillo y Joseph Lenier Arias González.

En la ceremonia, Carlos Sarduy y José Jiménez colocaron una ofrenda floral en el monumento que perpetúa a los hermanos Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, asesinados por la dictadura de Fulgencio Batista el 13 de agosto de 1957.

Bajo la guía del vueltabajero Alexander Urquiola los muchachos tendrán la difícil meta de buscar el boleto disponible para la Copa Mundial de la categoría, prevista en 2026.

Tuvimos unas cuatro semanas de preparación en Pinar del Río en las cuales intensificamos la parte táctica del juego, pues sobre todo en estas edades es complicada; y vamos logrando ese team work requerido para enfrentar este evento corto, apuntó Urquiola a la Agencia Cubana de Noticias.

Los muchachos tienen bien identificadas las metas: alcanzar una medalla y tratar de clasificar para el Mundial; aunque tendremos rivales fuertes como Puerto Rico y República Dominicana, precisó.

De manera general contamos con una línea central bien cubierta en la defensa y algunos lanzadores que rondan las 85 millas por hora; y estoy contento porque podemos dar un buen espectáculo, destacó.

Para Javier Rolando Roque, de 14 años de edad, ha sido excelente la integración del elenco y muy provechoso el entrenamiento este tiempo.

Es la tercera vez que representaré a Cuba en un torneo internacional y llegaré con mayor concentración, y dispuesto a hacer lo que haga falta en el equipo, tanto en el cuadro como en el picheo, refirió.