Variedad de géneros y estilos confluyen en Varadero Josone 2025

La Habana, 28 ago (ACN) Varadero Josone 2025 vivió su tercera noche de conciertos este miércoles con un despliegue artístico que cautivó al público dada la presencia de destacadas figuras de la escena musical como Issac Delgado, Nube Roja, JG y El Micha.

La diversidad de géneros y estilos presentes en este festival que se realiza en el mismo centro del afamado polo turístico de Varadero reafirmó por qué se ha consolidado como uno de los favoritos para las familias cubanas.

Issac Delgado, presidente y fundador del evento, lo catalogó como un festival de familia con música muy diversa dado el panorama y el diaposón musical de la isla.

Como novedad de los últimos años resalta la importancia conferida al género urbano, que ciertamente es un fenómeno reflejado en los jóvenes, y estamos muy felices de recibir porque forma parte de la cultura cubana, destacó.

Michael Sierra Miranda, conocido artísticamente como El Micha, señaló que para él, el escenario de Josone fue sinónimo de buena energía, letras y muchas ganas de vivir, siendo el objetivo principal el disfrute del público.

Juan Guillermo Almeida, referido como JG, comentó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que quienes asisten a este evento lo hacen para divertirse y disfrutar, y se debe en gran medida a Issac, que ha logrado una gran unión entre varios géneros, fortaleciendo la cultura cubana.

Víctor Rodríguez, director del Centro Nacional de Música Popular, dijo en exclusiva a este medio que se trata de un festival que une a toda la música cubana, y acoge también a diferentes exponentes internacionales.

Enfatizó en la gran afluencia de público en las tres primeras noches de concierto.

La quinta edición de Varadero Josone 2025 finalizará el próximo domingo en ese enclave del destino turístico más importante de la mayor de las Antillas.

Otros artistas como Rodrigo Sosa, Alain Pérez, Formell y Los Van Van, Telmary, El Dray, Alexander Abreu y Havana D’ Primera, y Charly & Johayron se darán cita también en ese escenario bajo el slogan “¡Mira cómo vengo!”.