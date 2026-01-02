Una jornada dedicada a la infancia en Nueva Gerona (+ Fotos)

Nueva Gerona, 2 ene (ACN) El nuevo año comenzó con sonrisas y juegos en Isla de la Juventud, al dedicarse —como en toda Cuba— el segundo día de enero enteramente a la infancia, protagonista de una jornada cultural y recreativa que llenó de vida distintos espacios de esta ciudad, como parte de las actividades por el aniversario 67 de la Revolución.

Desde temprano, el parque General Lacret se convirtió en un hervidero de retozo, donde castillos inflables atrajeron a los más pequeños, mientras las familias disfrutaban de galletas dulces, helados y otras golosinas que hicieron las delicias de grandes y chicos.

Otro escenario de interés fue el cine teatro Caribe, que abrió sus puertas para recibir a La Colmenita Pinera, con un espectáculo especialmente concebido para el público infantil, en el que se combinaron canciones, bailes y la interpretación de ritmos tradicionales como el sucu-sucu y los sones al estilo de Sonny Boys.

Estas propuestas incluyeron las actuaciones de los niños, quienes demostraron talento y entusiasmo sobre el escenario al tiempo que contagiaron al público con su energía y frescura.

La jornada continuó en el parque de los Hexágonos, donde el grupo Camarcó Teatro desplegó su repertorio de payasos y juegos de participación, momento ideal para que los pequeños buscaran tesoros escondidos, se integraran en dinámicas colectivas y bailaran al compás de la música tradicional cubana.

En un gran escenario de fiesta infantil se transformó Nueva Gerona, donde entre música, juegos y sabores, los niños fueron el centro de atención y la comunidad celebró con ellos la esperanza y la alegría que trae cada segundo día de enero a tenor de las celebraciones por el triunfo de la Revolución cubana.