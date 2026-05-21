Termina hoy el Simposio Internacional Cubadisco 2026

La Habana, 21 may (ACN) Con el tema Música Popular y Nuevas Narrativas sesionará el último día del Simposio Internacional Cubadico 2026 en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, encuentro anual que este año dedicó sus jornadas a abordar diferentes temáticas en torno al son cubano, cuya práctica fue reconocida en diciembre de 2025 por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Para este jueves la ronda de conferencias matutinas trae los temas Instrumentos de viento madera: concepto interpretativo y técnica en la ejecución de la música popular cubana, panel ilustrado que impartirá el multinstrumentista Javier Zalba, que se iniciará a las 10:00 a.m.

Luego la musicóloga, productora musical y directora de programas radiales, Élsida González Portal dialogará en la charla Con ciertos discos de Radio Taíno, y a las 11:00 p.m. se hablará de Música cubana y algo más en Ritos de Cabaret, de Marcio Veloz Maggiolo, con la MSc. Teresa Zaldívar, especialista de Relaciones Internacionales del Instituto Cubano de la Música.

En la tarde se presentarán los resultados de investigación del Proyecto Sectorial CIDMUC y homenaje a la revista Clave a las 2:00 p.m.; que dará paso al panel Tradición y evolución en Camagüey: estudio de la Orquesta Maravilla de Florida; para terminar la jornada con un homenaje a la Orquesta Revé que este año celebra sus primeras siete décadas, a cargo de músicos e investigadores.