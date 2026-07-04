Taller de Teatro Popular Caribeño promueve el arte como vía para la paz (+Fotos)

Santiago de Cuba, 4 jul (ACN) Con un llamado a fortalecer el papel del arte escénico en la construcción de una cultura de paz, especialistas, creadores y académicos participan en el Taller de Teatro Popular Rumbos del Teatro Caribeño, en el marco de la 45 Fiesta del Fuego, donde se debatió el valor del teatro como espacio de diálogo, inclusión y transformación social.

La vicerrectora para la atención a la formación de pregrado de la Universidad de Oriente, Maricelis Manzano, destacó que las artes escénicas constituyen una plataforma esencial para la educación comunitaria y la mediación simbólica de conflictos.

Subrayó que la creación teatral en el Caribe aporta una visión amplia y diversa, capaz de fomentar la empatía, el respeto a la diferencia y la transformación de realidades sociales complejas desde la sensibilidad artística.

Por su parte, la Premio Nacional de Teatro 2017 y directora del Estudio Teatral Macubá, Fátima Patterson, afirmó que el teatro es una herramienta que pone voz de manera bella a las problemáticas humanas, y contribuye a la construcción de paz desde la creatividad, la memoria y la identidad.

Expresó que la comunidad constituye un espacio de resistencia cultural, donde proyectos como Macubá demuestran cómo el arte puede incidir en la transformación social y en el fortalecimiento de valores comunitarios.

Ury Rodríguez, director del grupo La Barca, de Guantánamo, señaló que el teatro es un espacio de libertad y compromiso permanente con el público, sin importar las condiciones de producción o escenario.

El arte debe llegar siempre con la mayor calidad posible y con una vocación de servicio hacia la gente, afirmó.

Experiencias creativas, paneles teóricos y presentaciones artísticas conforman en esta ocasión el Taller de Teatro Popular Rumbos del Teatro Caribeño, que, hasta el próximo 5 de julio, deviene plataforma en aras de reafirmar la importancia de las artes escénicas como herramienta para la formación de valores, la convivencia y la promoción de una cultura de paz.