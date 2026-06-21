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Suspenden funciones del ballet Giselle en el Teatro Nacional

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ACN - Cuba
Redacción ACN
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21 Junio 2026

La Habana, 21 jun  (ACN) El departamento de prensa del  Ballet Nacional de Cuba informa que las dos funciones de Giselle por esa compañía, anunciadas para el sábado 27 y el domingo 28 de junio, han sido suspendidas debido a la rotura del equipo de climatización del Teatro Nacional.

A pesar de los esfuerzos realizados no han podido llevarse a cabo las tareas de reparación necesarias para garantizar el buen desenvolvimiento del espectáculo. 

Lamentamos las molestias que este contratiempo pueda causar a los espectadores, expresa la fuente.

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