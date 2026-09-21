Silvio recibe muestras de solidaridad con Cuba tras concierto en A Coruña

La Habana, 21 sep (ACN) El alcalde del municipio gallego de Oleiros, Ángel García Seoane, departió con Silvio Rodríguez tras su concierto en A Coruña para mostrar su solidaridad con Cuba, según reporta el influyente diario local La Opinión.

García Seoane aprovechó el encuentro con el fundador del Movimiento de la Nueva Trova tras su presentación en El Coliseum del sábado último, para denunciar el bloqueo de Estados Unidos y reclamar el fin del silencio internacional sobre la situación en la isla, añade la fuente.

Ponderó, además, los fuertes lazos entre Oleiros y la mayor de las Antillas tras décadas de cooperación, amistad y solidaridad.

En un comunicado emitido por el Concello de la ciudad (Ayuntamiento), se destacó que el autor de grandes clásicos de la canción hispanoamericana "es un referente no solo cultural, sino también moral a nivel mundial, un firme defensor de la Revolución; también crítico con aquellas cosas que se deben cambiar, pero siempre comprometido con la soberanía, con la dignidad y con el derecho del pueblo cubano a vivir sin el bloqueo criminal de los Estados Unidos".

En el mismo documento citado por La Opinion se señala que la visita del cantautor a A Coruña constituye "un buen momento para recordar una vez más que en Cuba llevan más de nueve meses sufriendo una situación extrema, un genocidio sin bombas, con un silencio generalizado".

Con Cuba también tenemos que romper el silencio, denunciar el bloqueo genocida de Donald Trump las veces que haga falta y decir que Cuba no está sola, agrega el comunicado.

Más de 15 años después de sus últimos conciertos en Galicia, el trovador se reencontró con sus incondicionales gallegos en un concierto para el cual las entradas llevan semanas completamente agotadas.

En el Coliseum, el también poeta estuvo acompañado por la clarinetista y flautista Niurka González —su esposa—, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y el percusionista Oliver Valdés, músicos con quienes dio vida a un concierto tejido desde la palabra, la exactitud sonora y esa emoción contenida que recorre gran parte de su obra.

Hace pocos días vio la luz "O teu nome é bandeira", la nueva versión de la canción de la destacada intérprete y defensora del folclore gallego, Uxía, y dedicada a la amiga común Begoña Caamaño (1964-2014), recordada periodista, escritora y feminista en la cual ambos artistas unen sus voces y Silvio canta por primera vez en gallego.