Sesiona desde hoy en Holguín el 27 Premio Celestino de Cuento

Holguín, 9 jun (ACN) La edición 27 del Premio Celestino de Cuento sesiona en la ciudad de Holguín desde hoy y hasta el próximo 12 de junio, con un programa que incluye peñas, presentaciones literarias y paneles dedicados al escritor argentino Jorge Luis Borges.

El evento está auspiciado por Ediciones La Luz, sello editorial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y se enmarca en su campaña Aquí se escucha la luz, que celebra la extensión de la literatura a múltiples formatos como la radio mediante el audiolibro.

La editorial dio a conocer en sus redes sociales que las actividades comenzarán en su propia sede, con la bienvenida a los participantes y la presentación del jurado, integrado por las narradoras cubanas Laidi Fernández de Juan y Mariela Varona, y el prosista argentino Kike Ferrari.

Como parte de la jornada de apertura se desarrollará la peña Entrada de emergencia, dedicada al aniversario 40 de la AHS, con lecturas de los narradores Thalía Ricardo, Glenn Tamayo, Yeema Martínez, Milo García y María Ramírez.

Para el miércoles 10 está prevista la peña Oda a la joven Luz, con el panel 40 años sin el Hacedor, en el que los intelectuales Manuel García Verdecia y Eugenio Marrón disertarán sobre la vida y obra de Borges y, luego, en el espacio Abrirse las Constelaciones, se presentará el libro La visita, ópera prima del escritor matancero Alain Gómez Pérez.

El programa anuncia para el jueves 11 un encuentro con los escritores Rubén Rodríguez y Robert Ráez y, posteriormente, en el semanal Café Literario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en su sede holguinera, Mariela Varona presentará la novela El día de los santos inocentes, de Andrés Cabrera.

La jornada de cierre comenzará el viernes 12 con el foro Entrada de emergencia, donde leerán narradores reconocidos en distintas ediciones de los premios Calendario y Celestino de Cuento, entre ellos Rubén Rodríguez, Rafael A. Inza, Robert Ráez y Erian Peña.

Uno de los momentos cumbres será el lanzamiento del libro Morir un poco, de Andy Jorge Blanco, ganador de la edición 26 del certamen, y la ceremonia de entrega del galardón de este año.

Instituido en 1999, el concurso rinde homenaje a la novela Celestino antes del alba, del escritor holguinero Reynaldo Arenas; con este galardón, Ediciones La Luz celebra y promueve la creación literaria joven y el legado del cuento en Cuba.