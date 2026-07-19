Saluda ministro de Cultura aniversario del Centro de Estudios Martianos

La Habana, 19 jul (ACN) El Centro de Estudios Martianos (CEM) celebra hoy el aniversario 49 de su fundación por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Armando Hart Dávalos y Roberto Fernández Retamar.

En exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, felicitó a los investigadores del centro y en especial a su directora Marlene Vázquez y reflejó su admiración por su extraordinario trabajo en medio de las dificultades.

Alonso Grau saludó también a todos los colaboradores de la institución y a la gran familia de organizaciones martianas que en torno a la institución también trabajan arduamente por que se conozca la obra del Héroe Nacional.

A través de Martí, se difunde el antiimperialismo y todo su legado para garantizar la continuidad del proyecto martiano, de la Revolución y del socialismo.

El titular de Cultura comentó que este sitio recoge el acumulado de importantísimos investigadores que han profundizado en el estudio y la interpretación de la obra de José Martí, plasmándolo en libros, en ensayos, en documentos, en materiales audiovisuales.

Valoró que "han organizado eventos dentro y fuera de Cuba, han irradiado hacia la sociedad el pensamiento martiano, el legado martiano, el apostolado martiano, que es una fuerza extraordinaria para la transformación social en nuestro país".

Alonso Grau consideró como una gran fortaleza y un gran lujo, que Cuba pueda contar con una institución dedicada al estudio de la obra de José Martí.

A ello, acotó, el valor medular de la obra de José Martí que es central en el proyecto de sociedad a la cual aspiramos los cubanos, la sociedad socialista que estamos construyendo entre todos.

El ministro significó la trayectoria extraordinaria del CEM, fundado por Fidel y Hart, que tuvo como primer director a esa gran figura de la cultura nacional, gran estudioso también de Martí, que fue Roberto Fernández Retamar.

"Contamos aquí, como bien dijo Fidel, no solo con un gran ariete para mover esas ideas, con una gran trinchera de ideas vivas que están en el centro de la batalla que sostenemos los cubanos en el enfrentamiento a todas las políticas de agresión del imperialismo", expresó.

El centro, señaló el ministro, propicia precisamente eso al permitir un conocimiento mayor de la obra de Martí y la expansión de su obra hacia distintos segmentos de la sociedad cubana.

"Creo que tenemos que felicitarnos todos por el aniversario de este centro, que es un orgullo del sistema de la cultura y que es un orgullo de los cubanos todos, todos los martianos", concluyó.