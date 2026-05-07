Romerías de Mayo realzan la danza en espacios públicos de Holguín (+ Fotos)

Holguín, 7 may (ACN) La presentación de la compañía Codanza y la agrupación folclórica La Campana sumergió los alrededores del Parque Calixto García de Holguín en un espectáculo que integró el movimiento con la creación artística, parte del programa de actividades de las Romerías de Mayo.

Desde el surgimiento de las Romerías, el espacio Danza en paisajes públicos apuesta por funciones en lugares abiertos y zonas concurridas con el propósito de acercar a diversos espectadores el arte de la danza como experiencia compartida.

Vianki González Miranda, maestra y directora de Codanza, explicó a la ACN que la compañía agrupa a estudiantes como forma de renovar la estructura constantemente con nuevos integrantes, ideas, creaciones y deseos de apostar por la danza como alimento del alma.

La también coreógrafa destacó el compromiso de la agrupación con la gran fiesta que constituyen las Romerías de Mayo para la creación artística, compromiso que exige sacrificios por parte de los bailarines que, en esta cita, abandonan el tabloncillo por el pavimento.

Esta propuesta posiciona el arte en ámbitos citadinos con un acercamiento directo a quienes transitan por el centro de la ciudad, durante un festival de juventudes transversal a lo convencional y con capacidad de generar sonrisas y alegría en quienes lo observan.

El encuentro ratifica su posición como uno de los espacios más apreciados dentro de las actividades de las Romerías de Mayo, con una programación que integra diversas manifestaciones artísticas con el público.