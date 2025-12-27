Resaltan labor de brigadas culturales tras paso de Melissa (+ Fotos)

Santiago de Cuba, 27 dic (ACN) La presencia del arte en comunidades afectadas por el huracán Melissa resultó esencial para contribuir a la recuperación social y emocional de la población, como expresión de acompañamiento espiritual y solidaridad colectiva.

En el Salón de los Vitrales, de esta ciudad, fueron reconocidas las brigadas artísticas del Consejo Provincial de las Artes Escénicas (CPAE) con la distinción Con el esfuerzo de todos, venceremos, otorgada por el Gobierno Provincial, en reconocimiento a su labor durante la etapa de recuperación.

Dalila González, vicepresidenta artística del CPAE, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que estas intervenciones comunitarias permitieron acompañar, apoyar y elevar la espiritualidad de personas que sufrieron pérdidas materiales significativas, además de propiciar espacios de alivio, encuentro y esperanza en medio de la adversidad.

Expresó que las brigadas estuvieron integradas por agrupaciones del propio consejo, entre ellas Teatro de la Danza del Caribe, Estudio Teatral Macubá, el proyecto Campanadas, el Grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra, el Ballet Folclórico Cutumba y Variedades Santiago.

Las presentaciones se desarrollaron en el poblado de El Cobre y en los municipios de Tercer Frente, Contramaestre, Palma Soriano, Guamá y San Luis, entre otros territorios donde el impacto del fenómeno meteorológico dejó afectaciones considerables.

González destacó la entrega y sensibilidad de los artistas, quienes llevaron su obra como gesto de compromiso humano y solidaridad, experiencia que forma parte del quehacer cultural del territorio ante situaciones de emergencia, como ocurrió tras el paso del huracán Sandy en 2012 y durante eventos de intensas lluvias.

Fabián Fernández, integrante de Estudio Teatral Macubá, señaló que trabajar en comunidades afectadas constituye una responsabilidad ética del creador, al poner el arte al servicio de quienes más lo necesitan, compartir emociones y acompañar procesos de recuperación tras el paso de fenómenos naturales.