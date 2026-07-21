Reafirmó director de Open Arms su solidaridad durante visita a la Uneac

La Habana, 21 jul (ACN) Óscar Camps, director de la ONG española Open Arms, visitó hoy la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), a donde prometió regresar para estrenar un audiovisual sobre la misión de rescate que realizan en el Mediterráneo.

Según refirió la institución en su perfil de Facebook, Camps y su esposa, Marlene Fautsch, fueron recibidos por Marta Bonet, presidenta de la Uneac, y su vicepresidenta Magda Resik, quienes agradecieron la visita a Cuba y la solidaridad.

El director de Open Arms aseguró que su decisión de atravesar el Mediterráneo, el Atlántico y el Caribe, en una época del año poco propicia para la navegación, es una respuesta a la arremetida de Estados Unidos contra Cuba.

Están viviendo una crisis humanitaria sorda y ciega, mientras el mundo parece que mira a otro lado; pero Cuba no está sola, dijo.

Durante el intercambio se abordó la articulación conseguida por las fuerzas de extrema derecha en el mundo y cómo utilizan los medios de comunicación y las redes sociales en función de su narrativa; frente a eso la sociedad civil tiene mucho que hacer y Open Arms es una prueba, confirmó.

Los visitantes pudieron apreciar la muestra de carteles en homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro que se exhibe en la sala Villena, así como la exposición de Alejandro Gómez Canga en la Galería Villa Manuela.

Camps llegó el sábado 18 en el velero Astral con la operación Rumbo a Cuba que trajo ayuda humanitaria, incluido un equipo de energía solar destinado a la unidad de terapia intensiva del hospital pediátrico capitalino Juan Manuel Márquez.

El velero, de 50 años, lleva una década al servicio de la ONG junto al remolcador Open Arms que permanece en sus operaciones habituales de rescate de los inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo huyendo de las guerras y la pobreza en África.