Publica editorial vietnamita Obras escogidas de Fidel Castro Ruz 

La Habana, 5 ago (ACN) La Editorial Política Nacional de Vietnam, La Verdad, concluyó la impresión de tres mil ejemplares de las Obras Escogidas de Fidel Castro Ruz, informó hoy Vu Trong Lam, director y editor jefe, durante un acto conmemorativo celebrado en Hanoi.

Según precisó la Agencia Informativa Latinoamericana, Prensa Latina, la publicación constituye una nueva expresión del propósito de preservar y proyectar los valores de la solidaridad y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba en el año del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El directivo editorial recordó que el Comandante en Jefe fue un amigo entrañable para Vietnam, al que brindó respaldo firme e incondicional, y subrayó que ese afecto inspira a sucesivas generaciones de dirigentes a fortalecer la amistad especial entre ambos países.

La edición, realizada en cooperación con el Centro Fidel Castro Ruz, ya trasladó colecciones a La Habana para su presentación oficial en el Primer Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”, previsto del 10 al 13 de agosto.

Tras meses de labor intensa, la totalidad de la colección fue editada e impresa conforme al calendario previsto, puntualizó Vu Trong Lam.

El embajador cubano en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, afirmó que la culminación de la impresión constituye un acontecimiento político, histórico, cultural y editorial de gran trascendencia.

Polanco valoró altamente la primera edición en español de las Obras Escogidas de Fidel Castro Ruz en Vietnam, al considerarla un gesto de hermandad del Partido Comunista, el Estado y el pueblo vietnamita.

El diplomático señaló que la publicación reviste simbolismo como homenaje de la nación asiática al líder cubano, quien admiró y respaldó la causa por la liberación y construcción socialista de Vietnam.

Ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, agravado por el cerco energético, la edición en Vietnam constituye una nueva demostración de la solidaridad de la patria de Ho Chi Minh con Cuba, agregó Polanco.