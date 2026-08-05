La Habana, 5 ago (ACN) Como un llamado a que los jóvenes estudien el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y conserven su legado en estos tiempos, la Editorial Ocean Sur realizó hoy el primer lanzamiento de la obra “Colección Revolución", que analiza en 10 tomos las ideas puntuales del concepto pronunciado por el líder histórico de la Revolución cubana.

Ana María Cabrera.

Durante la presentación, celebrada en el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Ana María Cabrera, coordinadora editorial de Ocean Sur, expresó que este homenaje por el Centenario de Fidel surgió por la voluntad de llevar a las nuevas generaciones los elementos fundamentales que forman una definición que marca la esencia de lo que es el país.

Destacó que esta obra invita a recorrer desde el pensamiento del Comandante en Jefe etapas del proceso revolucionario que forman parte importante de la memoria histórica de Cuba y América Latina.

Agradeció al grupo de jóvenes compiladores que hizo posible la colección y manifestó la pertinencia de que la misma tenga el mayor alcance posible, para que el legado de Fidel continúe vigente en cada esfera de la sociedad cubana.

Rodolfo Romero.

El periodista Rodolfo Romero señaló que el equipo de trabajo se concentró en los puntos centrales del concepto de Revolución, e inició un proceso de búsqueda de discursos y cartas que reafirmaran las líneas de mensajes utilizadas en el discurso, las cuales nunca cambiaron en su trayectoria política ni en su lucha por la igualdad, justicia social y soberanía de los pueblos.

Añadió que una de las virtudes de la colección es la coherencia, cualidad que siempre acompañó al líder de la Revolución en cada una de sus intervenciones.

Daily Sánchez.

Daily Sánchez Lemus, periodista y subdirectora de la Oficina Nacional de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, expuso que la vida y obra de Fidel Castro Ruz todavía merece muchos estudios y resaltó que los cubanos tienen la oportunidad de ser los mejores discípulos de un hombre cuyo ejemplo de entrega a la Patria es una guía para enfrentar los retos del contexto actual.

En la cita fue entregada a la UJC un ejemplar de la colección, la cual fue recibida por Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la organización, mientras que a otros integrantes de esta estructura en la capital también les obsequiaron los volúmenes.

Con las consignas ¡Viva Cuba! ¡Abajo el bloqueo!, la juventud cubana rindió homenaje al Héroe Nacional, José Martí, en la estatua ecuestre frente a la sede de la UJC, como respaldo al proceso político que defiende el país.

Participaron también en el espacio David Deutschmann, presidente de la Editorial Ocean Sur, y miembros de brigadas juveniles de solidaridad con Cuba provenientes de Alemania y Cataluña.