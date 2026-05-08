Presentaron documental Fidel de cerca en Universidad de La Habana

ACN | Tomada de Universidad de La Habana - UH / Facebook

La Habana, 8 may (ACN) El documental Fidel de cerca se presentó en la Universidad de La Habana, en un acto que reunió a realizadores, familiares del líder histórico de la Revolución y miembros de la comunidad académica.

La obra, realizada en 2019 por Gabriel Beristain, Roberto Chile y Eduardo Flores Torres, con producción internacional entre México, Cuba y Estados Unidos, recoge testimonios e imágenes que muestran aspectos personales del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En la actividad realizada este jueves participaron Eduardo Flores Torres, realizador de la obra, y Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto de Fidel, junto a otros integrantes del equipo creador, precisó la institución académica en su perfil oficial en Facebook.

La rectora Miriam Nicado, profesores, trabajadores y estudiantes asistieron a la proyección.

El documental se aparta de la biografía convencional y ofrece un retrato cercano del líder, con materiales inéditos y voces como la del trovador Silvio Rodríguez, que enriquecen la mirada sobre su legado.

Según los organizadores, la propuesta busca destacar la dimensión humana y cultural de Fidel, mostrando facetas de su vida cotidiana y motivaciones personales.

La presentación en la Universidad de La Habana se inscribe en las actividades académicas y culturales por el año del centenario de Fidel que promueven el estudio de la historia nacional y la memoria de sus protagonistas.