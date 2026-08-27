Presentan libro sobre la primera autodefensa de Fidel

Santa Clara, 27 ago (ACN) El colectivo de la Fiscalía Provincial de Villa Clara acogió la presentación del libro La primera autodefensa de Fidel, obra del reconocido periodista y escritor José Antonio Fulgueiras, según dio a conocer la institución jurídica en su perfil institucional de Facebook.

La información divulgada en la red social precisó que durante el encuentro los trabajadores del órgano supieron de primera mano los detalles singulares y el contexto histórico de las jornadas vividas por el joven abogado revolucionario durante su primer alegato en el edificio de La Audiencia de Santiago de Cuba, un antecedente trascendental de lo que más tarde se convertiría en La historia me absolverá.

El texto constituye el quinto volumen publicado por Fulgueiras bajo el sello de la Casa Editorial Verde Olivo, consolidando una prolífica producción bibliográfica consagrada al rescate de la memoria épica de la nación.

El autor, galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Histórico, es considerado un entrañable cronista del pueblo.

Con una vasta trayectoria en la prensa escrita y la literatura --presidió además la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la provincia durante varios años—, el autor ha sabido inmortalizar en sus crónicas el sentir popular, las hazañas del deporte cubano y la impronta de las grandes figuras de la Revolución.

La presentación de este texto en el ámbito de la Fiscalía Provincial se inserta dentro del amplio programa de actividades científicas, culturales y de preparación política que desarrollan las instituciones del territorio central para homenajear el legado de Fidel Castro en el siglo de su natalicio.