Presentan libro sobre Fidel y el retrato gráfico de la Cuba de 1959 (+ Fotos)

La Habana, 17 sep (ACN) El libro Fidel Castro ¿Qué se encontró al triunfo de la Revolución?, del investigador Juan Carlos Rodríguez, fue presentado hoy en la sede de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, en un acto que rindió homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe y al aniversario 50 del Ministerio de Cultura.

La presentación estuvo a cargo de Jorge Luis Aneiro Alonso, director de la Oficina de Asuntos Históricos (OAH) del Consejo de Estado y presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, quien destacó el valor gráfico y temático de la obra, publicada por la Editorial Capitán San Luis.

Aneiro Alonso declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el texto no se limita a mostrar la Cuba que encontró el líder tras el triunfo de enero de 1959, sino constituye también un recuento de la obra de la Revolución dirigida por él en los años posteriores.

El historiador explicó que, aunque los contenidos han sido abordados en otras publicaciones, la novedad radica en la forma de presentarlos, con una amplia utilización del material gráfico y una selección de fotografías, muchas de ellas inéditas o poco conocidas, articulada con textos extraídos de intervenciones del Comandante en Jefe.

Precisó que Fidel Castro ¿Qué se encontró al triunfo de la Revolución? contrapone la Cuba de las grandes avenidas a la de los sectores más humildes, desprotegidos y marginados, tanto en las ciudades como en las zonas rurales y montañosas más alejadas del país.

Destacó, además el trabajo del autor y del colectivo de la Editorial Capitán San Luis para articular coherentemente el mensaje, y consideró que la obra permite a las nuevas generaciones, que no vivieron aquella época, comprender mejor las transformaciones que se sucedieron.

Asimismo, instó a los medios de comunicación a promover estas imágenes por su impacto visual en la transmisión de códigos e ideas.

La obra, disponible desde ahora para el público lector, invita a recorrer con la mirada lo que significó el tránsito de una Cuba marcada por la desigualdad hacia otra en plena construcción de justicia social.

Con este lanzamiento, la OAH y la Editorial Capitán San Luis ratifican su compromiso con una memoria viva, capaz de dialogar con el presente y de tender puentes entre quienes vivieron aquellos años y quienes hoy heredan su legado.