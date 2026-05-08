Presentan libro Rubio, un mitómano incontrolable en el Capitolio

La Habana, 8 may (ACN) El libro Rubio, un mitómano incontrolable, del escritor y periodista Hedelberto López Blanch, fue presentado en el Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Michel Enrique Torres Corona, director del Grupo Editorial Nuevo Milenio y conductor del programa televisivo Con Filo, informó desde su perfil en la red social Facebook de la presentación este jueves de la obra, publicada en coedición por el sello Ciencias Sociales del Grupo Editorial Nuevo Milenio y Resumen Latinoamericano.

"Rubio, un mitómano incontrolable', aborda la figura de Marco Rubio, ex senador estadounidense por la Florida y ahora secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de la administración Trump, a partir de un análisis crítico de su trayectoria política y de las posiciones que ha asumido contra Cuba.

La obra expone cómo sus declaraciones y acciones se sustentan en falsedades y manipulaciones, presentándolo como un personaje cuya influencia resulta nociva en la política hacia la nación donde están sus orígenes.

El texto desentraña el papel de Rubio en la estrategia de agresión contra Cuba, mostrando sus motivaciones ideológicas y el impacto de su discurso en la política exterior de Estados Unidos.

En el acto participaron el autor y la periodista Graciela Ramírez Cruz, directora de Cuba en Resumen, quien destacó la importancia del texto para la lucha ideológica y su necesaria divulgación.

Ana María Caneyes de Cuba, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, elogió el trabajo del escritor y del equipo editorial, y subrayó que este libro constituye un arma de defensa en el actual contexto político.

Los asistentes coincidieron en que figuras como el tristemente protagonista de la obra no deben tener espacio de poder en Cuba, al considerar que ello comprometería la soberanía nacional.

El evento reflejó la convicción de que la cultura en Revolución es un derecho de todos y debe mantenerse como principio esencial.