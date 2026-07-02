Otorgaron Premio Nacional Emilio Bacardí a museóloga holguinera

Holguín, 2 jul (ACN) El Premio Nacional Emilio Bacardí fue otorgado a Mariela Eva Hernández Cruz, directora del Museo Indocubano Baní, en un acto por el Día del Historiador Cubano efectuado en esta ciudad.

Hiram Pérez Concepción, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) en Holguín, recordó momentos significativos de la formación y consolidación de esa organización, que agrupa a investigadores como esencia de la memoria colectiva y tradicional de los pueblos.

En el mismo acto recibieron el diploma José Antonio Portuondo, otorgado por la obra de toda una vida, los investigadores Carlos Antonio Córdoba, Laureano Calzadilla y José Fernando Novoa Betancourt.

También fueron distinguidos con el diploma Máximo Gómez los especialistas en historia militar José María Guibert, Uber Daniel Leyva y Ángel Ramos.

Durante su intervención, el directivo destacó el Grupo Científico de Holguín García Feria, constituido por un equipo de jóvenes que contribuyó al surgimiento de los museos de la ciudad como reserva de la historia local.

Pérez Concepción resaltó, además, el papel de las nuevas generaciones en la política de atención a las comunidades, favorecido por el vínculo de los historiadores con proyectos sobre los orígenes de los barrios.

Asimismo, se entregó el carné de afiliados a los nuevos asociados de la organización.

Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, valoró el legado histórico y el conocimiento sobre la lucha revolucionaria como la principal arma de enfrentamiento a las actuales agresiones enemigas.

La jornada del Día del Historiador Cubano rindió tributo al investigador, etnólogo y periodista Emilio Roig de Leuchsenring, quien logró nuclear el quehacer de los intelectuales cubanos de diversas tendencias en torno al rescate de la historia, el patrimonio y los valores nacionales.