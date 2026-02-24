Obras Escogidas de Raúl: un regalo para la juventud cubana (+ Fotos)

La Habana, 24 feb (ACN) La Plaza Ignacio Agramonte de la Universidad de La Habana fue el lugar escogido para realizar una presentación de las Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz en un día histórico para el país, el aniversario 131 del alzamiento del 24 de febrero con el cual se reinició la guerra por la independencia o la Guerra Necesaria como la llamó el Héroe Nacional José Martí.

Elier Ramírez Cañero, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, al presentar esta obra significó que en sus más de 500 textos ubicados en orden cronológico se puede seguir el hilo de una vida en revolución, esclarecer muchos pasajes del acontecer nacional cubano que deben ser estudiados a profundidad y acercarse a quien es paradigma para varias generaciones.

Significó que, acceder a estos nueve tomos constituye un regalo para la juventud que puede encontrar en esos libros pasajes de la historia nacional escritos por uno de sus protagonistas, entre ellos las páginas inéditas del diario de campaña de Raúl como guerrillero en la Sierra Maestra.

Daily Sánchez Lemus, subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos, ofreció detalles de los cuatro años de trabajo editorial para conformar la colección que fue compilada por Ediciones Celia y subrayó que la compilación tiene vital importancia para promover el estudio de la historia y apreciar en todo su alcance la hazaña que llevó a cabo la Generación del Centenario.

Es una herramienta imprescindible para investigadores, docentes, estudiantes y lectores comprometidos con la memoria, la ética y el legado revolucionario, afirmó.

En el acto se encontraban presentes Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido; Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro; el General de División Víctor Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Meybis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.