Nuevos proyectos de jóvenes se benefician con beca El reino de este mundo

La Habana, 16 sep (ACN) Un total de 14 proyectos de jóvenes creadores de diversas provincias acaban de recibir la beca El reino de este mundo que otorga la Asociación Hermanos Saíz (AHS) para apoyar de manera directa la creación artística en Cuba.

Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS, escribió hoy en su perfil en Facebook que como parte de la Jornada por los 40 años de la organización se concibió un presupuesto para la realización de documentales, cortometrajes, videopoemas, un cancionero ilustrado, un fonograma, una historiera digital y puestas en escena de teatro y danza.

En el apartado de Audiovisual se concedieron becas El reino de este mundo a Horizontes, del villaclareño Gustavo Fabregat Mesa; Dentro del patio, de su coterráneo Ernesto Pérez Díaz (Rastrillo); y Cuando callas, de la joven habanera Lucía Travieso.

Fueron seccionados también, el Proyexto Diatriba para el hombre caracol, del granmense José Alejandro Hernández Reyes; las Puestas en escena de Tatabisaco, de la también creadora de Granma Lais Almenares Hechavarría; y Los animales duermen dentro de la niebla, de la habanera Maria Karla Fuentes Llanes.

De Santiago de Cuba es Sergio Miguel Mora García, cuyo fonograma De´cora ha sido beneficiado con la beca; al igual que los documentales Algo grande se está moviendo, de la santiaguera Maibel del Río; Con café compay, de la también santiaguera Tania Dranguet, y Los fantasmas que Fidelio vio, de la capitalina Janelle Pumariega Santana.

Otros jóvenes merecedores de la beca El reino de este mundo fueron Leonel Ramírez Alcolea y Karla Gil Peña, de Santiago de Cuba, creador del Cancionero ilustrado Canto de los nuevos peces; Yamilé Gongora Justo, por su historieta digital Mitología cubana; los Videopoemas Poemas perdidos, del habanero Erik Méndez Díaz; y el cortometraje Raulito, el príncipe de ébano, de Vicyohandris Castañeda Thondike.

Tras felicitar a todos los ganadores, Toledo Garnache recordó que las convocatorias de otras becas y premios se mantienen abiertas en estos momentos, y están disponibles en el sitio web de la organización, ratificando el compromiso de la AHS con el arte joven.