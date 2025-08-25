Nueva edición de Premio Luis Rogelio Nogueras de Novela Policíaca

La Habana, 25 ago (ACN) El Centro Provincial del Libro y la Literatura de la capital cubana convoca a la XXXIII edición del Premio Literario Luis Rogelio Nogueras 2025, dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a los 25 años de la creación del Sistema de Ediciones Territoriales.

Las bases de la convocatoria establecen que podrán participar todos los escritores del género Novela Policíaca residentes en el país, la cual debe ser totalmente inédita, poseer entre 80 y 120 cuartillas, y no estar concursando en otro certamen, ni sujeto a compromisos editoriales.

Se podrán enviar las obras por correo electrónico antes del miércoles 15 de octubre a la dirección: wichypremio@gmail.com, adjuntando dos archivos en formato PDF: uno que contenga el cuaderno a concursar, identificado solo con obra-título-seudónimo, y el otro con los datos del autor o autora, consignando datos-título-seudónimo.

El premio —único e indivisible—, será de 10 mil pesos MN, diploma y la publicación de la obra en formato digital con el correspondiente pago de derecho de autor, añade la convocatoria.

Asimismo, se entregarán dos menciones sin compromiso de publicación, y un premio especial a la obra que mejor aborde el tema de la lucha contra las drogas.

El acto de premiación se realizará en lugar y fecha previamente informados por el Centro de Promoción Literaria Extramuros, Librería Centro Cultural Literario Habana, sito en el Boulevard de San Rafael, s/n entre Águila y Galiano, Centro Habana.