Niños habaneros aprenden el arte de la improvisación poética

La Habana, 23 jul (ACN) La Casa de Cultura de Plaza de la Revolución acoge desde el pasado 9 de junio la Escuela de Improvisación Poética Indio Naborí, un proyecto que busca rescatar y transmitir el arte del repentismo a las nuevas generaciones.

Con sede en la biblioteca Alejo Carpentier de esa institución, la iniciativa cuenta con la participación de unos 25 niños y niñas con edades comprendidas entre los seis y 12 años, quienes cada semana se adentran en el conocimiento de la décima y la improvisación oral.

El espacio rinde homenaje al legado del poeta Jesús Orta Ruíz, el Indio Naborí (1922-2005), y se inscribe en la celebración del aniversario 25 de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada, de la Universidad de las Artes (ISA).

Alex Díaz, director general de Oralitura Habana y responsable del proyecto, señaló que la idea de fundar la escuela data de 2019, aunque no fue posible materializarla hasta 2025; y que su realización en la capital ha sido un proceso largo y arduo.

Díaz, quien también dirige la escuela, encomió la importancia de fomentar esta expresión artística desde edades tempranas, especialmente el Punto Cubano; destacando a los niños de la ciudad, que, aunque al principio no tenían vínculo alguno con este arte, ya dominan décimas, redondillas y recitan el himno de la décima, la "Viajera peninsular" del propio Indio Naborí.

Las sesiones se imparten cada lunes, de 5:00 a 6:30 p.m., y como parte del plan extradocente, los alumnos han realizado visitas a instituciones culturales como el Museo Nacional de la Música, donde especialistas les mostraron la riqueza sonora de Cuba y les acercaron a géneros como el son, el danzón, la nueva trova y la historia de la práctica del Punto Cubano.

Este proyecto constituye una apuesta educativa y cultural para revitalizar el patrimonio oral cubano, acercando a las nuevas generaciones a una tradición esencial de la identidad cultural de la Isla.