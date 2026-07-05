Más calor en su primera semana de Verano Con Mi Gente en Cienfuegos (+ Fotos)

Cienfuegos, 5 jul (ACN) La ebullición que aporta el Verano con mi Gente en su primera semana, en la provincia de Cienfuegos, supone aún más calor a la etapa estival, a la par que revive los barrios a donde llega el amplio programa de las instituciones culturales y deportivas del territorio.

Medios de prensa y redes sociales reflejan cuánto acontece en consejos populares y asentamientos, y de cómo niños, jóvenes y familias completas se suman y hacen suyos la etapa estival.

Cierto que es un periodo veraniego diferente, sin mucha posibilidad de transportación hacia la playa, por las dificultades generadas con el bloqueo recrudecido del gobierno de Trump sobre Cuba, pero en busca de alternativas esta temporada se ha acercado más a la comunidad.

Es así que durante la primera semana del actual período veraniego se desarrollaron las giras comunitarias con el proyecto Arte con Resiliencia, del cual se benefician paulatinamente las comunidades de las Minas, La Juanita, Tulipán y Junco Sur, indicó el sitio de Radio Ciudad del Mar.

En el consejo popular de Tulipán, en Las Barreras lograron una productiva semana de verano con los talleres de modelado con barro, dibujo y apreciación de las Artes Plásticas, muy disfrutado por niños y adolescentes, además de jóvenes, adultos.

Para preservar las tradiciones, el Museo Municipal de Rodas atrae en este período al público más joven para crear en ellos el interés por la historia local, esta vez por medio del arraigo a la pesca en los ríos de esa municipalidad, una de las actividades económicas fundamentales.

Comunidades más distantes de la cabecera provincial como San Antón, Quesada, y Pepito Tey acogien espectáculos de animación de artistas locales, entre estos el payaso Bony.

De igual forma, la exposición "Estampas Guajiras", de la autoría de Alberto Vega Falcón transita por varias instituciones culturales de la ciudad de Cienfuegos, con lo cual reafirma la importancia y necesidad de defender los orígenes.