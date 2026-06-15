Libro El pensamiento económico del Che continúa despertando interés

La Habana, 15 jun (ACN) La edición 50 del libro El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara, del Doctor en Ciencias Económicas Carlos Tablada Pérez, se encuentra en preparación, tras ser traducido a 14 idiomas y con más de 60O mil ejemplares distribuidos en todos los continentes.

El propio autor ofreció tales datos demostrativos del interés internacional por ese texto, durante su disertación hoy en el habitual espacio de debates y recitales del Centro Cubapoesía, del Ministerio de Cultura, bajo la conducción de la escritora y poetisa Dimarys Águila.

La exposición del prestigioso académico, investigador e intelectual tuvo lugar en presencia de Roilán Rodríguez, primer secretario del Partido en el municipio de Plaza de la Revolución; de Enrique Ubieta, director de la revista Revolución y Cultura, y de otras personalidades.

Tablada no sólo trajo al encuentro anécdotas de cómo a finales de la década del 60 del siglo pasado se motivó a escribir el mencionado libro, sino las principales ideas del Che sobre la construcción del socialismo en Cuba, y en particular la organización de su economía.

Al respecto mencionó la importancia que le dio a la ética, a que los planes o programas estuvieran enfocados en el mejoramiento humano, a la participación de los trabajadores y el pueblo en las principales decisiones de la nación, y a tener en cuenta las opiniones de quienes pensaran diferente, en aras de perfeccionar toda obra.

Durante su exposición destacó el estrecho vínculo entre el Che y el Comandante en Jefe Fidel Castro, de cómo ambos viajaron al futuro para alertar de peligros y fenómenos como la posible desintegración del campo socialista en Europa del Este, en especial de la URSS.

También señaló la ejemplaridad de los cuadros, la austeridad, el evitar el secretismo y la necesidad de constantemente estar en contacto con el pueblo entre los principios o asuntos defendidos por quien llegó a ser un revolucionario y dirigente cabal.

Como parte de este tributo al Guerrillero Heroico en ocasión de un aniversario más de su natalicio, la escritora y poetisa Dimarys Águila leyó poemas del propio inolvidable Comandante, y de Eduardo Galeano y Luis Pérez de Castro, dedicados al Che.