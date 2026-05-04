Intelectuales brasileños se suman a condena contra amenazas de EE.UU.

La Habana, 4 may (ACN) El teólogo Frei Betto, el cantautor y dramaturgo Chico Buarque, el periodista Fernando Morais y el novelista Eric Nepomuceno encabezan una lista de intelectuales y artistas brasileños que se adhirieron hoy al comunicado en solidaridad con Cuba que la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) ha estado circulando desde el pasado 2 de mayo.

En un mensaje difundido en Facebook, el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, agradeció a los intelectuales brasileños por su invariable solidaridad y destacó la etiqueta #CubaNoEstáSola.

El comunicado de la REDH, difundido por su Coordinación Internacional, denuncia las recientes amenazas militares del gobierno de Donald Trump contra Cuba, así como las nuevas sanciones que profundizan el bloqueo imperialista.

Mientras la humanidad clama por paz, cooperación y respeto al Derecho Internacional, continúa el texto, la administración trumpista responde con la lógica del terrorismo de Estado: el reforzamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero, y la persecución de cualquier transacción financiera que ose acercarse a la isla.

El documento subraya que estas acciones no responden a lógica política alguna, sino a la acción coercitiva de un poder imperial que recurre a la fuerza para intentar anular la soberanía y la dignidad de un pueblo.

La REDH expresa su más amplio respaldo al Gobierno y al pueblo de Cuba, reconociendo su derecho inalienable a la autodeterminación y a construir su propio destino sin injerencias externas.

Frente a las recientes y peligrosas amenazas del imperio contra la mayor de las Antillas, la REDH lanza un llamado urgente a todos los intelectuales, académicos, artistas, a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los movimientos sociales y a los pueblos del mundo a pronunciarse y a cerrar filas en apoyo a Cuba.

Exigen el cese inmediato e incondicional del bloqueo económico y la eliminación de estas nuevas sanciones que violan la Carta de las Naciones Unidas.