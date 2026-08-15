Inauguran exposición con momentos de las visitas de Fidel a EE.UU.

La Habana, 15 ago(ACN) Momentos de las históricas visitas del Comandante en Jefe Fidel Castro a Estados Unidos durante los primeros años de la Revolución Cubana están recogidos en una exposición fotográfica inaugurada en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York.

Dedicada al centenario del natalicio del líder cubano, a la apertura asistió Amina J Mohammed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas, junto a diplomáticos de diferentes países, funcionarios del sistema de ONU y amigos estadounidenses de la solidaridad con Cuba, refirió el portel Cubaminrex.

Esta exposición se suma a las conmemoraciones realizada en la sede de la representación diplomática cubana en Nueva York como parte de las actividades por los 100 años del Comandante en Jefe, que han tenido un gran acompañamiento en esa gran urbe.

Múltiples fuentes recogen que en fecha tan temprana como del 15 al 29 de abril de 1959 Fidel realizó una gira por varias ciudades estadounidenses (Washington, Princenton, Lawrenceville, Nueva York, Bostón y Houston) llevando la voz de la nueva revolución triunfante y los propósitos de Cuba de llevar una relación normal, respetuosa y soberana con el poderoso vecino del Norte, y luego retornó del 18 al 26 de septiembre de 1960, para participar en la Asamblea anual de las Naciones Unidas.

No fue hasta octubre de 1979, del 11 al 13 de octubre, en que retornó a tierra estadounidense, donde intervino en el período de sesiones de la XXXIV Asamblea general de la ONU, donde en nombre del Movimiento No Alineados del que era presidente en esa etapa -en un trascendental discurso que mantiene toda su vigencia- expresó: "el ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se puedan resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo".

Otras visitas a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, fueron en octubre de 1995 para participar en la cumbre conmemorativa por los 50 años de la ONU, y en septiembre del 2000 en la Cumbre del Milenio organizada por el organismo internacional