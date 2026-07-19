Fiestas tradicionales en Rodas resaltaron esta semana en Cienfuegos

Cienfuegos, 19 jul (ACN) Con más de siete décadas de existencia las fiestas tradicionales del municipio de Rodas, celebradas esta semana, vincularon legado cultural, raíces campesinas y filiación religiosa a la Virgen del Carmen, patrona de esa localidad.

Tres días de actividades fueron diseñadas por las instituciones de esa municipalidad para regocijo de la población, con espectáculos de la compañía Giros, y la actuación de varios grupos, entre estos Los Norteños, Abrakadabra, Los Modis la orquesta bailable Son del Sur y la Peña Campesina.

También dieron colorido a esos festejos el paseo de la comparsa Los Príncipes de la Caridad, emblemática agrupación representante de la más autóctonas raíces de los carnavales de Cienfuegos.

La conmemoración de las fiestas por el Día del Rodense, coincide con el 16 de julio y esta dedicada a a Nuestra Señora del Carmen de Rodas, por lo cual de forma paralela se realizan como de costumbre las actividades religiosas con la tradicional procesión por las principales calles del pueblo.

Esa localidad fue fundada a mitad del siglo XIX y bautizada popularmente como El Lechuzo, poco después, en 1869 se constituyó ayuntamiento y le nombraron Rodas en honor a quien fuera Capitán General de la isla Antonio Caballero y Fernández de Rodas.

El pueblo, escoltado por los ríos Damuji y Jabacoa, desarrolló saberes tecno-productivos vinculados a la pesca acuícola, las artes de captura y de embarcaciones de madera.

Una rica historia vinculada a la industria azucarera aportó la existencia de varios ingenios, introducción de los adelantos de la época y grandes volúmenes productivos.

Este municipio resalta también por su riqueza paleontológica, con múltiples hallazgos realizados por arqueólogos locales y nacionales.